Tal y como hizo en 2021 y en 2022, Ibai Llanos presentará una nueva edición de La Velada del Año, evento que tendrá lugar este mismo mes de julio y que buscará romper todos los récords de audiencia, tanto en Twitch como de forma presencial, tal y como sucedió en los años anteriores.

En este artículo te dejamos toda la información sobre las entradas, cómo comprarlas, fecha y ubicación en la que se llevará a cabo La Velada del Año 3.

La Velada del Año 3: Cómo y dónde comprar las entradas

Ibai confirmó que las entradas para La Velada del Año 3 se pondrán a la venta el jueves 4 de mayo, día en el que también se darán a conocer los artistas que realizarán shows musicales durante el evento. Sin embargo, de momento no se ha confirmado la web por la que se pondrán a la venta, ni la cantidad de entradas y precios disponibles.

Dónde y cuándo es La Velada del Año 3

La Velada del Año 3 tendrá lugar desde el estadio Civitas Metropolitano de Madrid, estadio con capacidad para 68,000 personas, el próximo 1º de julio de 2023, y se emitirá en directo por el canal de Twitch de Ibai, de forma libre y gratuita para todo el mundo.

Combates para La Velada del Año 3

La Velada del Año 3 contará con seis combates de boxeo en total, donde tendremos la presencia de doce famosos creadores de contenido. A continuación los repasamos:

• Ampeter vs Papi Gavi

• Samy Rivers vs Marina Rivers

• Fernanfloo vs Luzu

• ByViruzz vs Shelao

• Amouranth vs Mayichi

• Coscu vs German Garmendia

De esta lista, sólo ByViruzz, que estuvo presente en las dos veladas anteriores, y Luzu, que peleó en La Velada del Año 2, son los únicos que repiten y ya han participado en ediciones pasadas del evento. Todos los demás harán su debut en La Velada del Año.