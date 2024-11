Buffon eligió a Neymar sobre Messi y CR7: “Tendría que haber ganado 5 Balones de Oro”

Gianluigi Buffon es sinónimo de ganar, de levantarse en momentos duros, de lealtad y por encima de todo, vigencia. El ex guardameta de clubes como Parma, Juventus o PSG analiza una carrera de ensueño en plena presentación de su autobiografía y donde respondió a preguntas de todo tipo. No dudó en poner a Neymar como el mejor rival con el que coincidió sobre un mismo césped. Asegura que debió ganar varios Balones de Oro levantados por Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

La entrevista de Buffon por el Corriere della Sera es la clave de todo. Habló ahí del posible nuevo fichaje del Santos como un crack generacional que le hizo sufrir como pocos en el césped. En tiempos donde clubes como Botafogo o Palmeiras le critican, Gigi defiende a Ney por todo lo alto: “Es difícil elegir un rival, jugué contra tres generaciones: Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta…¿Elegir uno? Neymar. Por el jugador y por el chico que es, habría tenido que ganar cinco Balones de Oro”.

Buffon no dudó en poner al brasileño como un talento con pocos precedentes en la élite. Desde Corriere della Sera mostraron su sorpresa al verle no elegir a Messi o un CR7 que incluso tuvo como compañero en sus tiempos por Juventus. Sin complejos o tapujos para elogiarles, el italiano no dudó en desvelar dos anécdotas con luso y argentino que muestran la cara detrás de los animales competitivos a los que nos referimos.

“En la final de Champions de 2015 noté una mano en la espalda, era Messi. Me dijo al oído: ‘Gigi, ¿Intercambiamos las camisetas?’. Los grandes nunca son presumidos…Con Cristiano tuvimos siempre una gran relación, veía en él una gran fuerza y fragilidad ligada a la ausencia del padre, al periplo duro que tuvo que enfrentar”, dejaba caer el campeón del Mundo en Alemania 2006 sobre su relación con ambos portentos. Incluso, define a aquel Barcelona del 2015 o al Real Madrid que le quitó la UEFA Champions League del 2017 como los mejores equipos a los que se midió en su carrera.

Neymar, verdugo de Buffon en la final de la Champions del 2015: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Incluso, Gigi no dudó en reconocer que pudo ir al Camp Nou. Antes de retornar a un Parma donde empezó su carrera, hubo contactos con el conjunto culé para verle en Cataluña. Así se cayó todo: “Tuve una oferta del Barça como segundo portero, y me gustaba la idea de jugar con Messi tras Cristiano. Un día, sin embargo, estaba conduciendo y en la radio sonaba una canción que me encanta y que llevaba 10 años sin escuchar, ‘Bella’ de Jovanotti. Levanté la mirada y vi la caseta de peaje de Parma. Una señal: cerrar donde todo había empezado”.

ver también El AS bajo la manga que se prepara Santos para conseguir el retorno de Neymar y que no vaya a Inter Miami de Messi

La carrera de Neymar en el Balón de Oro

El brasileño nunca levantó el premio al que Buffon hizo referencia, pero tuvo ediciones donde hubo reconocimiento a su rendimiento. Tercero en las ediciones del 2015 y 2017, el momento más alto de la carrera de Neymar en el Balón de Oro. Aquella ediciones, ganadas por Messi y CR7, tuvieron como gran protagonista las Champions League levantadas por Barcelona como Real Madrid.

Los números de Buffon

Desde 1995 al 2023. Casi 30 años de carrera y con un total de 975 partidos donde solo Buffon recibió 825 tantos. Pocos arqueros tienen mejor promedio defendiendo una portería en la que Gigi conquistó Mundial de selecciones, 10 copas nacionales por Italia como Francia, 11 ediciones de liga y hasta una vieja Copa de la UEFA por Parma. La Champions, único certamen que no vio al transalpino alzarlo con sus guantes.

Publicidad

Publicidad