Worlds 2020: Cronograma y Horarios Fase de Grupos Ida

Llegó el momento que todos los fanáticos de League of Legends esperaban alrededor del mundo, ya que la Worlds 2020 comenzará oficialmente en su Main Stage, y los mejores 16 equipos del mundo darán inicio a su cruzada por convertirse en el nuevo campeón y levantar la Copa del Invocador.

Tendremos cuatro días de acción consecutiva antes del primer parate, en el que todos los equipos disputarán sus primeros tres partidos, completando la Ida de la Fase de Grupos. Y los horarios para los duelos serán los siguientes:

FASE DE GRUPOS - DÍA 1

Sábado 3 de octubre

FlyQuest vs TOP Esports >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO D

Unicorns of Love vs DragonX >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO D

Rogue vs PSG Talon >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO B

DAMWON Gaming vs JD Gaming >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

Gen.G vs LGD Gaming >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO C

Team SoloMid vs Fnatic >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

FASE DE GRUPOS - DÍA 2

Domingo 4 de octubre

Machi E-Sports vs Team Liquid >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

G2 Esports vs Suning >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

Rogue vs DAMWON Gaming >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO B

PSG Talon vs JD Gaming >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

Gen.G vs Team SoloMid >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO C

LGD Gaming vs Fnatic >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

FASE DE GRUPOS - DÍA 3

Lunes 5 de octubre

Machi E-Sports vs G2 Esports >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

Team Liquid vs Suning >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

DAMWON Gaming vs PSG Talon >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO B

JD Gaming vs Rogue >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

FlyQuest vs Unicorns of Love >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO D

TOP Esports vs DragonX >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO D

FASE DE GRUPOS - DÍA 4

Martes 6 de octubre

G2 Esports vs Team Liquid >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO A

Suning vs Machi E-Sports >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO A

DragonX vs FlyQuest >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO D

TOP Esports vs Unicorns of Love >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO D

Fnatic vs Gen.G >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO C

Team SoloMid vs LGD Gaming >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

