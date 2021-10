La primera semana de competencia en el Main Stage de Worlds 2021 ya quedó atrás y nos dejó todo servido para la definición que tendremos durante los próximos cuatro días del máximo nivel en el Campeonato Mundial de League of Legends.

La definición se dará de manera separada, con cada grupo definiéndose por día comenzando este viernes 15 de octubre con el Grupo A, y cerrando el próximo lunes 18 de octubre con el Grupo D. A continuación repasamos el estado de los diferentes grupos y cómo será su definición.

Definición del Grupo A de Worlds 2021

El actual campeón del mundo, DWG KIA, es el máximo candidato a repetir el título y lo ha demostrado en esta primera semana con actuaciones y victorias contundentes ante sus tres rivales. Detrás se encuentra FunPlus Phoenix, campeón del 2019 y el otro favorito a avanzar a los Playoffs. Por ahora fuera de la siguiente ronda se encuentran Rogue y Cloud9, aunque los europeos han mostrado una mejor cara y podrían dar la sorpesa.

Horarios de partidas del Grupo A - Viernes 15 de Octubre

• FunPlus Phoenix vs DWG KIA - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP)

• Cloud9 vs Rogue - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP)

• FunPlus Phoenix vs Cloud9 - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• DWG KIA vs Rogue - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• Rogue vs FunPlus Phoenix - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Cloud9 vs DWG KIA - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

Definición del Grupo B de Worlds 2021

El campeón chino Edward Gaming ha sobresalido luego de ganar sus tres partidas de la primera semana. Eso sí, no lo tendrá fácil para avanzar con un 6-0, ya que T1 y DetonatioN FocusMe le plantaron cara durante sus partidas y querrán volver a hacerlo. Por su parte, 100 Thieves sumó un punto ante DFM, y aunque su nivel no fue el mejor, estan apenas una partida por detrás de la escuadra de Faker y querrán dar la sorpresa en el día de cierre del Grupo B.

Horarios de partidas del Grupo B - Sábado 16 de octubre

• DetonatioN FocusMe vs Edward Gaming - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP)

• T1 vs 100 Thieves - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP)

• Edward Gaming vs T1 - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• 100 Thieves vs DetonatioN FocusMe - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• DetonatioN FocusMe vs T1 - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• 100 Thieves vs Edward Gaming - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

Definición del Grupo C de Worlds 2021

El Grupo C tiene otro claro favorito a ganar Worlds 2021 en el actual campeón del Mid-Season Invitational: RNG. El equipo chino ha ganado sin demasiados problemas sus tres partidas de la primera semana y con un sólo punto más tendrá el paso asegurado a la próxima ronda. El duelo parece que estará por el segundo puesto entre PSG Talon y Hanwha Life, dos equipos que mostraron un nivel similar durante el torneo pero que tiene a los de la PCS un punto por delante de los coreanos. Fnatic podría ser el equipo de la discordia, ya que a pesar de haber perdido las tres partidas iniciales, ha mostrado una mejora constante en su nivel.

Horarios de partidas del Grupo C - Domingo 17 de octubre

• Hanwha Life Esports vs PSG Talon - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP)

• Royal Never Give Up vs Fnatic - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP)

• PSG Talon vs Royal Never Give Up - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• Fnatic vs Hanwha Life Esports - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• Hanwha Life Esports vs Royal Never Give Up - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Fnatic vs PSG Talon - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

Definición del Grupo D de Worlds 2021

El Grupo D ha sido el más parejo de la primera semana, ya que todos los equipos han sufrido al menos una derrota. De todas formas, las escuadras asiáticas se mantienen por delante con Gen.G y LNG Esports con un marcador de 2-1 y un mejor rendimiento general. Eso sí, MAD Lions es el campeón europeo y si se reencuentra con el nivel que tuvo todo el año en la LEC podría lograr la clasificación. Lo mismo sucede con Team Liquid, ya que se encuentra a tan sólo un punto de los líderes del grupo.

Horarios de partidas del Grupo D - Lunes 18 de octubre

• Gen.G vs MAD Lions - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP)

• LNG Esports vs Team Liquid - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP)

• Gen.G vs LNG Esports - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• MAD Lions vs Team Liquid - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• Team Liquid vs Gen.G - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• LNG Esports vs MAD Lions - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

Como mencionamos, tan sólo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los Playoffs de Worlds 2021, donde se enfrentarán entre primeros y segundos en series de eliminación directa al mejor de cinco juegos en Cuartos de Final, Semifinales y Final.