Worlds 2021: PSG Talon vence a Hanwha Life y abre por completo el Grupo C

Luego de las victorias de Hanwha Life y de Royal Never Give Up en el primer día de competencia, el Grupo C de esta Worlds 2021 parecía bastante encaminado para que coreanos y chinos sacaran ventaja. Sin embargo, el PSG Talon tenía otros planes y hoy demostró por qué era uno de los cabeza de grupo, venciendo a Chovy y compañía con gran justicia.

Hanwha comenzó bien, dominando en el carril inferior y no dejando escalar a Yuumi y Jhin. Sin embargo, Hanabi tuvo su mejor partida hasta el momento y con Gwen le pintó la cara a Morgan en la toplane. Poco a poco la ventaja del carril superior de PSG Talon comenzó a extenderse por el resto del mapa, y tanto Maple que la había pasado mal ante Chovy, como Unified que había sufrido ante Deft, comenzaron a sacar asesinatos.

A PSG Talon le costó bastante, pero logró dar vuelta el marcador de oro en la partida y ponerse por delante. Una vez que lo hicieron y que dominaron los objetivos, Hanwha Life no pudo hacer nada. Los jugadores de PSG Talon evitaron cazadas y a la hora de pelear en equipos Gwen, Jhin y Le Blanc fueron imparables, lo cual les terminó dando la victoria.

Highlights Worlds 2021: PSG Talon vs Hanwha Life