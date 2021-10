El actual campeón del MSI demostró todo su nivel y superó a cada uno de sus rivales en la primera parte del Campeonato Mundial de League of Legends.

Worlds 2021: RNG vence a HLE y termina invicto la primera rueda del Grupo C

El día de cierre de la primera ronda de la Fase de Grupos de Worlds 2021 comenzó con un interesante duelo entre Royal Never Give Up y Hanwha Life Esports, entregándonos un nuevo clásico entre escuadras de China y Corea.

La partida fue bastante cerrada, con RNG enfocándose en atacar el carril central para dejar por detrás a Chovy, mientras Xiaohu también dominaba a Morgan en el carril superior. Por su parte, HLE buscó darle todos los recursos a la Kai'Sa de Deft, que estaba muy por delante en la partida.

Las primeras peleas fueron favorables a RNG, aunque en el juego medio los coreanos lograron remontar. Sin embargo, a la hora de la verdad, Xiaohu y especialmente Wei con Lee Sin fueron claves en las peleas, mientras que Deft no encontró nunca la manera de posicionarse bien para hacer el máximo daño con Kai'Sa, lo cual finalmente decantó la partida para RNG.

De esta manera, Royal Never Give Up finalizó la primera mitad de la Fase de Grupos de manera invicta (3-0), mientras que Hanwha LIfe Esports tendrá que dar su máximo nivel en el día definitivo del Grupo C si quiere remontar su 1-2 y clasificar a los Playoffs.

Worlds 2021 - Highlights RNG vs Hanwha Life