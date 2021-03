Estos 20 juegos de Bethesda llegan gratis a Xbox Game Pass Ultimate hoy

La adquisición del reconocido estudio Bethesda por parte de Microsoft se hizo oficial en estos días, a pesar de que ya conocíamos de que este acuerdo se había cerrado en septiembre del año pasado, finalmente el estudio ya forma parte de los Xbox Studios y se prepara para realizar juegos exclusivos.

Si bien los títulos lanzados hasta ahora, y algunos de los que llegarán en el futuro, también estarán en consolas de PlayStation, es lógico que veamos ventajas para los usuarios de Xbox. Y una de ellas comienza este 12 de marzo, con el lanzamiento de gran parte de sus títulos para ser jugados en Xbox Game Pass Ultimate.

La lista está compuesta por los juegos más destacados de las principales franquicias, como lo son DOOM, The Elder Scrolls, Fallout y Dishonored, entre otras. A continuación presentamos la lista completa de juegos disponibles en Xbox Game Pass:

NUEVOS JUEGOS GRATIS DE XBOX GAME PASS ULTIMATE

• Dishonored Definitive Edition

• Dishonored 2

• Doom

• Doom 2

• Doom 3

• Doom 64

• Doom Eternal

• Fallout: New Vegas

• Fallout 4

• Fallout 76

• Pray

• Rage 2

• The Elder Scrolls III: Morrowind

• The Elder Scrolls V: Skyrim

• The Elder Scrolls Online

• Wolfenstein The New Order

• Wolfenstein The Old Blood

• Wolfenstein Youngblood

Siempre hemos sido fans, pero ahora somos familia.



Bienvenido al equipo Xbox, @Bethesda �� pic.twitter.com/zuIVGQyKrc — Xbox Argentina (@XboxArg) March 9, 2021

De esta manera, la llegada del gran estudio a Xbox se empieza a notar desde un primer momento, con esta serie de juegos disponibles ya en el servicio de suscripción.

