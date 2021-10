Durante lo que queda del mes se sumarán once juegos a Xbox Game Pass, entre ellos el aclamado Dragon Ball FighterZ y varios indies notables.

Xbox Game Pass continúa añadiendo juegos a su catálogo, y sigue siendo el pilar de la estrategia de Microsoftdentro del gaming. En octubre, llegan a su catálogo 11 juegos nuevos, incluyendo dos que ya están desde hoy.

Hoy mismo se suman Into the Pit y Outriders a Xbox Game Pass, mientras que el 21 de octubre estarán disponibles el aclamado juego de peleas Dragon Ball FighterZ, Echo Generation, y Everspace 2.

El 28 de octubre se sumarán Age of Empires IV, Alan Wake's American Nightmare, Backbone, Bassmaster Fishing 2022, Nongunz: Doppelganger Edition, y The Forgotten City. En la imagen de más abajo puedes ver en qué plataformas estará disponible cada título.

Por otro lado, Xbox anunció una nueva lista de juegos que incluyen soporte para jugar en pantalla táctil a partir de hoy. Son trece títulos nuevos, incluyendo Gears Tactics y Yakuza 0: debajo te dejamos el listado completo.

No todo es color de rosa, ya que algunos juegos dejarán de estar disponibles. Estos son: Carto, Celeste, Comanche, Eastshade, Five Nights at Freddy's, Knights & Bikes, y Unruly Heroes. Abandonarán el catálogo el 31 de octubre.