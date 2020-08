Xbox estrena tres diseños de consola inspirados en Wonder Woman 1984

Microsoft ha revelado un trío de consolas promocionales Xbox One X con motivos de Wonder Woman 1984. Cada Xbox One presenta un diseño diferente inspirado en las protagonistas femeninas de la película y sus respectivos atuendos.

La consola 'Wonder Woman: Lasso of Truth' presenta un lazo literal encima de la capucha naranja del dispositivo, con un símbolo de marca en el centro y un controlador de ráfaga de color. Los fanáticos pueden ganar esta Xbox One X haciendo clic en Me gusta o retuiteando la publicación de la competencia de Microsoft en Twitter, entre el 25 de agosto y el 17 de septiembre.

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes



Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j — Xbox (@Xbox) August 25, 2020

También está la consola Wonder Woman Golden Armor, un homenaje al conjunto de armadura que usó Gal Gadot en la próxima película. La consola está hecha a mano y cuenta con hojas de oro de 24 quilates, y se subastará, y las ganancias se destinarán a la organización benéfica de violencia doméstica Together for Her.

Completando el paquete está la consola Barbara Minerva, fácilmente el diseño más extravagante del lote. La capucha de la consola está adornada con tachuelas, piel de serpiente y piel de leopardo sintético, inspirada en la antagonista de Wonder Woman 1984, Cheetah. Microsoft no ha dejado claro si esta consola estará disponible para comprar o ganar.

