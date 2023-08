Por primera vez en la historia de Call of Duty, una gran cantidad de contenido de un juego anterior de Modern Warfare, se transferirá (”carry forward”) y estará disponible en el próximo título de Modern Warfare. La transferencia de contenidos es impresionante: por ejemplo, tu arsenal disponible combinará armas de ambos títulos de Modern Warfare, lo que te proporcionará un enorme repertorio de armamentos, listo para usar desde el día uno.

Buenas noticias: recopilamos las preguntas más frecuentes sobre Carry Forward, y encontrarás respuestas detalladas a continuación.

¿Qué es “Carry Forward”?

El término “Carry Forward” se refiere simplemente al contenido actualmente disponible para los jugadores en Modern Warfare II y la versión actual de Call of Duty: Warzone (como armas y contenido cosmético, incluyendo lotes, operadores, otras recompensas y desbloqueos del juego), y cuánto de ello será accesible en Modern Warfare III.

Ahora, algunas consideraciones importantes:

Una pequeña cantidad de contenido puede no estar disponible si las ofertas de juego son diferentes en Modern Warfare III. Por ejemplo, si MWIII no tiene el vehículo anfibio táctico, o una pieza específica de equipo táctico o letal en cualquier modo de juego, cualquier aspecto que hayas desbloqueado para él en MWII no estará disponible en MWIII. Adicional a lo anterior, los Wartracks no pasarán de MWII a MWIII.

Esta guía de preguntas y respuestas no contiene referencias de la impresionante cantidad de armas y contenidos cosméticos que se han planeado específicamente para MWIII; se trata simplemente de explicar el contenido de MWII, disponible en MWIII.

No habrá “Carry Back” (de MWIII, hacia MWII).

Algunas preguntas frecuentes sobbre el “Carry Forward”…

1. ¿Carry Forward también se aplica a Call of Duty: Warzone (MWII)?

Sí. El contenido de Modern Warfare III se integrará en Call of Duty: Warzone, al comienzo de la Temporada 01 de Modern Warfare III, incluido todo el contenido de Modern Warfare II especificado en esta guía, en los casos en los que aplique. El contenido es acumulativo, por lo que no se eliminará ninguno de los objetos adquiridos en Call of Duty: Warzone y que se han listado previamente en el Carry Forward de MWII.

2. ¿Cómo funciona Carry Forward con respecto a los Operadores que adquirí?

Para los jugadores de Modern Warfare II, todos los operadores y aspectos de operador desbloqueados se transferirán a Modern Warfare III. Esto significa que todos los operadores que un jugador de MWII haya desbloqueado, obtenido a través de un desafío o comprado (incluido el operador Oni, exclusivo de PlayStation) estarán disponibles en MWIII.

Para los jugadores de MWIII que no tengan MWII, los operadores base de MWII no estarán disponibles.

3. ¿Todas las armas de Modern Warfare II y sus proyectos se transfieren a Modern Warfare III?

Sí. Todas las armas de Modern Warfare II estarán disponibles para los jugadores de Modern Warfare III, aunque el desafío de desbloqueo asociado a cada arma deberá completarse en MWIII antes de que sea accesible en MWIII. Los proyectos también estarán disponibles en MWIII, y ciertos proyectos disponibles a través de los lotes de la tienda también se podrán comprar en MWIII.

4. ¿Todos los accesorios de Modern Warfare II se pueden utilizar en el futuro? ¿Puedo usar accesorios de MWII en armas de Modern Warfare III?

Sí. Todos los accesorios de Modern Warfare II estarán disponibles en Modern Warfare III y también se podrán usar en armas de MWIII, siempre que se puedan acoplar al arma en cuestión.

5. ¿Los camuflajes de armas de Modern Warfare II, incluidos los camuflajes de maestría y los otorgados por completar eventos, se conservarán?

Sí. Todos los camuflajes de armas se transferirán a Modern Warfare III. Los camuflajes de eventos limitados que solo estaban disponibles durante un periodo determinado son accesibles si los desbloqueaste en Modern Warfare II en ese momento.

6. ¿Puede un jugador usar un camuflaje de Modern Warfare II en un arma de Modern Warfare III? ¿Y los camuflajes “completistas”?

No. Los camuflajes de Modern Warfare II no se pueden equipar en armas de Modern Warfare III, y viceversa. Sin embargo, puedes equipar un camuflaje de MWII previamente bloqueado en un arma de MWII en MWIII si cumples los criterios de desbloqueo en MWIII.

7. ¿Puede un jugador subir de nivel un arma de Modern Warfare II en ambos juegos?

Sí. La progresión de las armas se actualizará continuamente entre juegos.

8. ¿Los amuletos de arma (incluidos los amuletos de dominio de arma), las calcomanías de arma, los emblemas y las pantallas de carga se transfieren?

Sí.

9. ¿Qué pasa con las apariencias de vehículos, los wartracks y las tarjetas de visita?

En general, sí. Advertencia: algunos vehículos de MWII y ningún Wartrack estarán disponibles en Modern Warfare III.