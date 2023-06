Así será la Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone

Al Mazrah, Urzikstan, Isla Ashika, Las Almas y ahora, Vondel. El distrito marítimo de una ciudad barroca europea donde siglos de historia del viejo mundo se mezclan con modernos desarrollos arquitectónicos, Vondel sufrió una evacuación completa debido a una amenaza de ataque inminente; justo cuando los operadores descendieron a la oscuridad del Complejo Koschei, durante una feroz tormenta de arena en la culminación de la Temporada 03.

Aunque Vondel es un lugar totalmente nuevo para los operadores, el caos resultante forma parte de un plan puesto en marcha por un conocido e infame enmascarado, cuyas fuerzas operan tanto en Al Mazrah, como en Vondel. Mira a través de las nubes de polvo y reconocerás al aparente líder de estas fuerzas desconocidas:

Su nombre es Nikto. Y está listo para dirigir esta ciudad.

Esta es la Temporada 04 de Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone, que se lanzará el 14 de junio a las 9 a.m. PT en todas las plataformas.

Bienvenidos a Vondel. Este mapa de tamaño medio está preparado para albergar Resurgimiento, DMZ y Encierro con tiempo límite, en su lanzamiento, con Battle Royale estándar en temporada.

Este mapa de tamaño medio está preparado para albergar Resurgimiento, DMZ y Encierro con tiempo límite, en su lanzamiento, con Battle Royale estándar en temporada. Más de media docena de novedades. Vehículo Anfibio Táctico (TAV por sus siglas en inglés), el regreso de las Cajas de Suministros Favoritas, niebla dinámica, una nueva Mejora de Campo, y mucho más.

Vehículo Anfibio Táctico (TAV por sus siglas en inglés), el regreso de las Cajas de Suministros Favoritas, niebla dinámica, una nueva Mejora de Campo, y mucho más. La tormenta de arena continúa en Al Mazrah. Además de la introducción de Vondel, Al Mazrah experimenta ligeros cambios topográficos durante la Temporada 04.

Además de la introducción de Vondel, Al Mazrah experimenta ligeros cambios topográficos durante la Temporada 04. Reinicio de Clasificatoria en Warzone, primera serie completa en la Temporada 04. También se planea introducir la función Reingreso en el lanzamiento de la temporada.

También se planea introducir la función Reingreso en el lanzamiento de la temporada. Más en mitad de la temporada, incluido el tradicional Battle Royale en Vondel, el nuevo Gulag de Vondel. La acción aumentará a medida que nos acercamos a la actualización de mitad de temporada, este verano.

Nuevo mapa: Vondel

En cuanto a tamaño, la huella geográfica de Vondel se sitúa entre Al Mazrah y la isla de Ashika, y puede albergar hasta 18 agentes en el modo DMZ y 72 en el modo Resurgimiento. Espera una mezcla de calles y canales urbanos densamente poblados, estructuras más grandes para explorar a fondo (por dentro y por fuera), un gran grado de verticalidad y los medios para contrarrestar a aquellos que se aprovechan de ella, incluyendo rutas de parkour y numerosos secretos por descubrir.

Niebla dinámica en Vondel

Debido a que Vondel está construida sobre una red de canales y se encuentra técnicamente por debajo del nivel del mar, esta ubicación está sujeta a la niebla durante ciertas condiciones climáticas inclementes. La información inicial sugiere que la niebla podría estar presente durante las infiltraciones en la DMZ, así como en muy raras ocasiones en otros modos de juego. Esta nueva tecnología de Call of Duty, denominada clima dinámico, permite que los jugadores se sientan más inmersos en el mundo de Modern Warfare II.

Especialmente durante los modos Resurgimiento y Battle Royale, el tiempo habitual en Vondel es soleado, con muy pocas nubes —si es que hay alguna— en el cielo. Sin embargo, existe la posibilidad de que se forme niebla debido a la capa marina.

Por lo general, la niebla es lo suficientemente ligera como para poder ver al enemigo, excepto a distancias extremadamente largas. Sin embargo, en raras ocasiones, la niebla alcanzará el nivel de densidad que se muestra en la captura de pantalla anterior.

Si aparece este nivel de niebla, puede ser prudente tácticamente reevaluar el combate, buscar ópticas de armas para sortear el clima o dirigirse al interior, dándose mejores oportunidades de combate.