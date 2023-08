Call of Duty: Modern Warfare III ya tiene fecha mundial de presentación

Las comunicaciones para Call of Duty: Modern Warfare III han iniciado oficialmente. Es hora de adaptarse o morir, en una lucha contra la amenaza definitiva. La Fuerza Operativa 141 será puesta a prueba más allá del punto de quiebre. La amenaza definitiva está aquí. Y esta vez, parece que el Capitán Price necesita todos los aliados y el apoyo que pueda reunir.

La revelación mundial de Warzone Operación Shadow Siege el 17 de agosto.

Reúne un equipo de cuatro personas y prepárate para entrar en Call of Duty: Warzone a partir de las 9:30 AM PT del jueves 17 de agosto. El doble de PX comienza a esa hora, poco antes del inicio del evento de tiempo limitado Shadow Siege, programado para comenzar a las 10:30 AM PT. La operación exacta está envuelta en secreto, pero las intercepciones de inteligencia del comandante Phillip Graves parecen indicar la batalla para la que debes prepararte:

“Se trata de un asalto aire-tierra del Observatorio Zaya ocupado por Konni”. — Comandante Phillip Graves, Call of Duty®: Modern Warfare II

Únete a las filas de la Compañía Shadow, enfréntate a las fuerzas Konni, consigue armas químicas antes de que sea demasiado tarde y recibe numerosas recompensas. Además, podrás ver la revelación completa de Modern Warfare III. Completa objetivos adicionales en la operación: Shadow Siege para reclamar más objetos, como una nueva Arma Base, todos disponibles inmediatamente en Call of Duty: Warzone y Modern Warfare II.

. . y finalmente también en Modern Warfare III, gracias a Carry Forward.

Carry Forward: todo lo que necesitas saber de la transferencia de operadores, armas y más objetos a Call of Duty: Modern Warfare III