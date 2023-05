¿Cuánto dura Zelda: Tears of the Kingdom? Duración de la historia principal y al 100%

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom salió hace tan solo unos pocos días, pero ya queda claro que es una de las mejores entregas de la saga, y de la Switch en general. Nintendo logró construir sobre la base de Breath of the Wild para traernos una aventura repleta de posibilidades y sorpresas.

Una cosa que queda clara sobre TotK desde un principio es que se trata de un mundo gigante, repleto de mecánicas para conocer y locaciones por explorar. Es por eso que muchos tienen preguntas sobre su duración, y aquí te contamos exactamente qué tan largo es, en su historia y al terminarlo al 100%.

Duración de la historia principal de Zelda: Tears of the Kingdom

Tomando los datos de How Long to Beat, que calcula en un promedio de usuarios qué tan largo es cada juego, la historia principal de Zelda: Tears of the Kingdom nos tomará unas 52 horas y media para completar. Esto es por supuesto un estimado, y puede variar de jugador en jugador.

Duración de Zelda: Tears of the Kingdom completándolo al 100%

Si queremos completar absolutamente todo lo que hay para hacer en el juego, incluyendo misiones secundarias, santuarios, Koroks y demás, esto nos tomará alrededor de 112 horas, según el mismo sitio. Cabe destacar que esta cifra es la más probable en cambiar, ya que pocos han hecho un 100% del juego al haber salido poco, y es posible que lleve más o menos tiempo.