Desarrolladores de Lord of the Rings: Gollum se disculpan públicamente

Luego de varios años de desarrollo y retrasos en sus fechas, The Lord of the Rings: Gollum se lanzó oficialmente. Y fue decepcionante. En cuanto a mecánicas de juego, optimización y varios otros aspectos, el juego no cumplió con la expectativa y eso llegó a los desarrolladores. Luego de un poco de análisis, decidieron disculparse por el título

Esta mañana, los responsables en Daedalic Entertainment lanzaron un comunicado oficial en el que hicieron meaculpa por lo entregado: “nos disculpamos sinceramente por la decepcionante experiencia”, reconocieron.

Comunicado oficial de Daedalic Entertainment sobre The Lord of the Rings: Gollum

El comunicado oficial al completo fue el siguiente:

Queremos disculparnos sinceramente por la decepcionante experiencia que muchos de ustedes tuvieron con The Lord of the Rings: Gollum en su lanzamiento. Entendemos y nos lamentamos que el juego no haya cumplido con las expectativas puestas por nosotros mismos y nuestra dedicada comunidad. Por favor, acepten nuestras sinceras disculpas por cualquier decepción causada.

Nuestro objetivo como estudio y como fanáticos apasionados de El Señor de los Anillos, siempre ha sido contar una convincente aventura dirigida por una historia inmersiva. Construir una historia con la Tierra Media como nuestro salon de juegos ha sido el mayor honor – y desafío – que hemos enfrentado hasta ahora.

En Daedalic entendemos que el éxito del juego recae en el disfrute y satisfacción de sus jugadores. Genuinamente valuamos su respuesta y hemos escuchado activamente sus voces, leído sus comentarios y analizando las críticas constructivas y sugerencias que nos han entregado.

Nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando diligentemente para solucionar los bugs y errores que han experimentado. Estamos enfocados en entregales los parches que permitirán que disfruten de todo el potencial del juego.

Una vez más, nos disculpamos por todos los inconvenientes causados, y apreciamos su comprensión durante este tiempo. Seguiremos actualizándolos sobre el progreso y comunicando transparentemente los parches y mejoras que vendrán. Su pasión y dedicación como jugadores nos han impulsado a hacer las cosas bien.

Gracias por su apoyo.

Sinceramente,

Daedalic Entertainment

La realidad indica que si bien las disculpas se muestran sinceras, en Daedalic no terminan de comprender que el 36 Rating en Metacritic y las críticas de los jugadores no pasan por bugs y problemas técnicos.

The Lord of the Rings: Gollum tiene un problema más profundo, las mecánicas y la jugabilidad son obsoletas y poco atractivas. El juego cuenta con buen arte y una historia que no puede fallar ya que proviene de Tolkien, pero por lo demás es decepcionante.

Veremos si Daedalic decide actualizarse en cuanto a jugabilidad refiere, aunque no parece que vaya a suceder. Por lo pronto puedes leer nuestro análisis aquí.