El Señor de los Anillos, o Lord of the Rings, es una las obras maestras de la literatura fantástica, y el mundo de la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien ofrece una enorme cantidad de oportunidades para la creación de nuevas historias.

Obviamente es un mundo ya explorado en reiteradas ocasiones, con películas, videojuegos, juegos de mesa y más. Sin embargo, con el auge tecnológico que trajo la nueva generación de consolas, es un gran momento para revivir la Tierra Media y todo lo que tiene para ofrecer.

Ya hemos visto como Hogwarts Legacy revivió a la franquicia Harry Potter en la industria gamer y lo hizo por todo lo alto, por lo que ahora los dueños de la IP de El Señor de los Anillos buscarán hacer lo propio con su mundo.

Embracer Group es quien actualmente cuenta con la licencia de la franquicia para crear y desarrollar videojuegos enfocados en el mundo de la Tierra Media y el Señor de los Anillos, y han sido ellos quienes lo han confirmado. En su último reporte financiero han comentado lo siguiente:

"Hay actualmente cinco juegos en producción por parte de aliados externos, los cuales se lanzarían en el año financiero 2023/24". Con ello, se espera que todos los cinco juegos tengan como fecha máxima de lanzamiento Abril 2024, por lo que deberíamos ir viendo sus lanzamientos progresivamente previo a esa fecha.

Notablemente, sólo conocemos uno de estos cinco proyectos, que es The Lord of the Rings: Gollum, un juego anunciado originalmente en 2019 por Daedalic Entertainment, y que progresivamente ha ido retrasando su fecha de lanzamiento.

Del resto de los proyectos aún no conocemos demasiado, por lo que será interesante ver con qué nos puede sorprender Embracer Group en los próximos meses.