Era estrella con Guardiola, Pep lo recomendó al Barcelona y acabó su carrera como leyenda del Real Madrid

La vida de Pep Guardiola no puede explicarse por supuesto sin hablar de Barcelona y Real Madrid. Uno fue el lugar de nacimiento del estratega catalán del Manchester City y el otro su gran rival en destinos de todo tipo a lo largo de Europa. Desvelan casi 10 años más tarde como el actual estratega de la Premier League buscó que una leyenda del equipo de Carlo Ancelotti llegase al Camp Nou. La Junta directiva del conjunto culé no hizo caso y el resto es historia

El periodista Lu Martin habló en Cadena SER con Sique Rodríguez sobre una película que en verano del 2014 pudo cambiar la historia reciente de tanto Barcelona como Real Madrid. Toni Kroos, jugador del Bayern Múnich de Pep, rompió relaciones con la directiva Bávara y se puso en el mercado. Manchester United apareció, Real Madrid también y pese a los consejos de Pep al FCB para que se quedaran con el teutón, no hubo caso a sus indicaciones: “¿Es verdad que Guardiola recomendó al Barça fichar a Kroos?”.

“Si, les dice eso tras saber que dejará Bayern. Kroos le dice a Pep, ‘tú y yo volveremos a trabajar juntos’…Este le responde ‘pues vete al Barça, no te vayas al Madrid’…Y él le dice que no, que lo tiene hecho con Real Madrid…Antes, Pep había avisado al Barça de que Kroos se quedaba libre y se iba a ir. No hace como otros (Luis Suárez) que no les avisa de que Fede Valverde existe y se va al Madrid. Es algo que no he entendido nunca”, reflexiones de Lu Martin alrededor de un fichaje que pudo cambiar buena parte de la historia más reciente del fútbol español.

El alemán llegó como reemplazo de Xabi Alonso en el Real Madrid allá por finales del verano del 2014. Estoy yo para comenzar una auténtica campaña de leyenda en el Santiago Bernabéu donde durante 10 años el centrocampista firmaría un total de 465 partidos, 28 goles y 101 asistencias. Sus 34 años y luego de 23 títulos con la Casa Blanca del fútbol, Kroos diría adiós tras ganar su quinta edición de la Copa de Europa con el equipo de Carlo Ancelotti frente al Borussia Dortmund en Londres.

A lo largo de los últimos días y en medios italianos el propio Toni reconocería las charlas con Guardiola tras su divorcio con Bayern Múnich. Incluso desvelaría entidades de la talla del Inter de Milán también estuvieron cerca de quedarse con los servicios de un centrocampista que cambió la historia reciente del Real Madrid y al cual todavía incluso Carlo Ancelotti le busca reemplazo en sus filas. Barcelona no hizo caso a los consejos de un Pep que por 25 millones de euros le veía partir al eterno rival en agosto del 2014.

