El modo Ultimate Team de FIFA 23 sigue incorporando contenido nuevo de manera diaria, a medida que EA Sports intenta mantenerlo fresco e interesante con novedades de todo tipo. En el caso de hoy martes 16 de mayo, aquí te contamos sobre todo lo nuevo que llegó y tienes que saber.

Durante las últimas semanas el contenido nuevo se estuvo enfocando en los TOTS (Team of the Season) de las distintas ligas importantes del mundo. Hoy llegó una nueva carta especial de la Bundesliga, pero no hay mucho más que destacar.

A continuación repasamos todo el nuevo contenido de hoy para el FIFA 23 Ultimate Team:

Contenido nuevo de hoy martes 16 de mayo para el Ultimate Team de FIFA 23

Nuevos SBCs (Desafíos de Creación de Plantillas)

• Vincenzo Grifo TOTS: Requiere una plantilla de 85.

• Mejora de TOTS Liga Arabia Saudita ROSHN: Gana un jugador TOTS o TOTS Moments de la liga arábica. Requiere una plantilla de 84.

No llegaron nuevos Objetivos al juego, pero sí tenemos nuevos sobres en la tienda si te interesa fijarte en ellos. Este es todo el nuevo contenido que podrás encontrar el día de hoy en el Ultimate Team del FIFA 23.