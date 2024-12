Liga de Quito viene de un 2024 plagado de éxitos, tras conseguir el bicampeonato y la estrella 13 en su historia. El ‘Albo’ mantendría gran parte de su plantilla para 2025, aunque ya se confirmó donde buscarán dos refuerzos que le permitan competir por todo.

Liga se reforzaría en dos posiciones específicas de la cancha para 2025. Los ‘Albos’ estarían en el mercado buscando un lateral y extremo, ambos por la banda izquierda. Asimismo, estos dos fichajes no serían jugadores nacionales, sino más bien extranjeros.

Estos fichajes apuntarían a peticiones de ‘Vitamina’ Sánchez para construir una plantilla a su gusto. Liga de Quito competirá en 2025 en un total de 4 torneos, puesto que, jugarán en la Copa Libertadores, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y LigaPro.

Uno de los fichajes extranjeros apuntados por el ‘Rey’ es Dilan Zúñiga. El lateral chileno estaría encaminado para ser nuevo jugador de Liga de Quito, sin embargo, ninguna contratación se puede realizar hasta que el equipo libere cupos de extranjeros.

De momento, no hay ninguna salida oficial de algún jugador extranjero de Liga de Quito para 2025. No obstante, se especula que los cupos que se liberarían para el siguiente año serán los de Andrés Zanini y también el de Álex Arce, que no seguiría.

El costo de la plantilla de Liga de Quito en 2024

Según la información de Transfermark, la plantilla de Liga de Quito tiene un costo de USD 18 millones. Por lo cual, para 2025 no se espera que este valor aumente mucho y se mantenga, entonces, no realizarán un gran “bombazo” de fichajes en esta temporada.

Jhojan Julio se va de Liga de Quito

Con la salida de Jhojan Julio, la banda izquierda de Liga de Quito quedó “huerfana”, por lo cual, buscarán un extremo en este lugar. El delantero ecuatoriano se va al Xolos de Tijuna, donde tendrá un importante salario.

