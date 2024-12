¿Problemas en Alianza Lima? Hernán Barcos reveló que tuvo una fuerte charla con Paolo Guerrero

Alianza Lima terminó su pretemporada en Cieneguilla y ahora está en Lima a la espera del sorteo de la Copa Libertadores 2025. Ansioso por saber quién será su primer rival, el cuadro íntimo está enfocado en esa primera prueba. Así pues, tal parece que el plantel busca sacar adelante a la institución y en ese sentido, Hernán Barcos declaró sobre una reciente conversación que tuvo Paolo Guerrero.

Sabiéndose que ambos serán los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2025, pero también siendo muy conscientes que lo más probable es que no jueguen juntos, Hernán Barcos comentó que charló con Paolo Guerrero para terminar de definir un asunto pendiente desde la temporada 2024.

Como se recuerda, Paolo Guerrero llegó a mitad de la temporada 2024 a Alianza Lima. En ese sentido, el ‘Depredador’ no tuvo la oportunidad de escoger su número de camiseta y tuvo que emplear el 34. Ahora, estando desde el inicio en la pretemporada 2025 del cuadro íntimo, el ‘Depredador’ y Hernán Barcos, dueño de la camiseta ‘9’, tuvieron una charla.

¿Barcos se peleó con Guerrero?

En charla con el Diario El Comercio, Hernán Barcos reveló que tuvo una conversación con Paolo Guerrero: “Hablé con Paolo, sobre la camiseta número ‘9’, y me dijo que no tenía problemas en que yo la siga usando, que él podía buscar otro número. Me siento cómodo, pero si es algo importante para él, no tendría problema en cederla”.

Así pues, se conoció que Hernán Barcos seguirá usando la camiseta ‘9’ en Alianza Lima para la temporada 2025. Hay que recordar que el cuadro íntimo afrontará la Liga 1 de Perú, con el único objetivo de ser campeón, y la Copa Libertadores 2025, donde tendrá que iniciar desde la Fase 1 del certamen.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel.

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.

