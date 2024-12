El delantero ecuatoriano finalmente regresó a la LigaPro para firmar con un nuevo equipo para la temporada 2025. El ‘Cuco’ tuvo un breve paso por Emelec en 2023 y ahora lo terminará enfrentando en el siguiente año, puesto que, llega a un rival directo.

El ‘Cuco’ Angulo fue oficializado como nuevo refuerzo de Mushuc Runa para la temporada 2025. El delantero ecuatoriano llegó a un acuerdo con el ‘Ponchito’ y será su goleador para el siguiente año, donde también se juegan el pase a la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

Será la primera experiencia del ‘Cuco’ en un equipo de Ecuador que no sea Emelec. El delantero fue formado en el ‘Bombillo’ y solo había usado esa camiseta en el fútbol de primera. En 2023 regresó, pero no pudo rendir como se esperaba y no terminó ni el contrato.

Mushuc Runa está formando un equipo muy fuerte para la temporada 2025, puesto que, el ‘Ponchito’ no solo quiere competir por la LigaPro, sino también por llegar lejos en la Copa Sudamericana. Ever Hugo Almeida también fue ratificado como entrenador.

Tras su accidentado paso por Emelec, el ‘Cuco’ también se convirtió en nuevo jugador de The Strongest en Bolivia, aunque al igual que en el club azul no pudo rendir como se esperaba y por eso termina regresando al país. Son varios años de irregularidad para el jugador.

Los números del ‘Cuco’ Angulo en Bolivia

En la temporada 2024, el ‘Cuco’ Angulo jugó un total de 13 partidos entre todas las competencias. El delantero apenas pudo marcar 3 goles y no ninguna asistencia. Solo sumó en 503 minutos en cancha y prácticamente no contó para el The Strongest.

La demanda del ‘Cuco’ Angulo a Emelec

Tras la irregularidad en 2023, el ‘Cuco’ decidió salir de Emelec, con una demanda de por medio. El club también lo demandó por su fichaje por The Strongest, aunque la FIFA declaró improcedente cada caso. Aún resta la resolución del caso en la FEF.

