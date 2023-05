Está confirmado que The Last Of Us tendrá una segunda temporada. En Bolavip te contamos todos los detalles al respecto.

Confirmaron la fecha: ¿Cuándo empiezan a grabar The Last Of Us 2?

The Last of Us, la serie basada en el videojuego que lanzó la compañía estadounidense Naughty Dog en el 2013, se convirtió en una de las producciones más importantes de HBO Max. Sin ir más lejos, el último capítulo reunió la asombrosa cifra de 8,2 millones de espectadores el mismo día para el final de temporada. Es por ese motivo que habrá una segunda parte de la historia.

Neil Druckmann y Craig Mazin, creadores de la serie, fueron entrevistados recientemente con Deadline y dejaron en claro que en los próximos meses comienzan las grabaciones de esta segunda temporada. Pedro Pascal, el actor principal que interpreta a Joel, reveló que el periodo exacto de rodaje sería en primavera del 2023.

La nueva historia estará basada en el segundo videojuego de The Last of Us, el cual se estrenó en el 2019 para todas las consolas. En el mismo toma más protagonismo Ellie, personaje que está interpretado por Bella Ramsey en la serie de HBO Max.

+¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

HBO Max estrenaría la segunda temporada de The Last of Us a fines del 2024 o principios de 2025. Aún no hay una confirmación oficial por parte de la compañía.

+The Last of Us 1 | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max