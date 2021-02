Así fue el concierto virtual de Post Malone en el 25° Aniversario de Pokémon

Cuando The Pokémon Company anunció su celebración por el 25° Aniversario de Pokémon, dieron a conocer que varios artistas de renombre mundial participarían a lo largo del año con canciones y temas relacionados a la franquicia de monstruos de bolsillo. Y también que Post Malone sería quien lidere la edición especial del aniversario.

Y así fue como el rapero y cantante se subió al escenario para entregarnos una experiencia virtual a modo de concierto animado. Y lo que los fanáticos y entrenadores se encontraron, definitivamente estuvo a la altura de las expectativas.

Ya que un Post Malone virtual se hizo presente en un escenario animado que fue cambiando con el correr de las canciones, y los fanáticos pudieron deleitarse con clásicos como Circles o Psycho. Aunque la frutilla del postre fue el nuevo cover de Only Wanna Be With You, un tema original de Hootie & The Blowfish.

CONCIERTO VIRTUAL COMPLETO

Si bien este 27 de febrero fue el 25° Aniversario de Pokémon como tal, recordando los lanzamientos de Pokémon Rojo y Azul para Gameboy, la compañía ya anunció que seguirá realizando eventos y presentando novedades para los fanáticos. De esta manera, extenderá la celebración a lo largo de todo el año, que cerrará con el lanzamiento de los remakes de Sinnoh, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, a finales de 2021.

