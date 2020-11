"Un aplauso por mentiroso", Neymar se lució jugando Among Us en Twitch

Si algo positivo le podemos sacar al año 2020 es que, debido a la pandemia, reconocidos futbolistas conocieron y llegaron al mundo del 'streaming' en Twitch. A toda esta movida también se unió recientemente Neymar Jr, quien se creó su propio canal para jugar y transmitir su juego favorito: Counter Strike.

Su arribo a Twitch no pasó desapercibido e Ibai Llanos fue directo a su Instagram a preguntarle si quería jugar unas partidas de Among Us con él, Sergio Agüero y Thibaut Courtois. El brasileño aceptó la invitación y este 5 de noviembre hicieron historia juntos en la plataforma de transmisiones en vivo.

Más de 260 mil personas estuvieron en el stream de Ibai Llanos viéndolos jugar al popular videojuego de los tripulantes y los impostores. En cualquier caso, Neymar se lució y en las primeras tres partidas fue impostor y salió victorioso en todas ellas.

Para cerrar su participación, Neymar volvió a salir como el impostor y volvió a ganar en su despedida. Los engañó a todos de la mejor manera posible e Ibai Llanos estalló de furia ante la partida que se marcó el astro del PSG. El streamer y caster español lo despidió de forma épica: "Un aplauso para este mentiroso", tiró mientras el brasileño no paraba de reir. ¡¡DE LOCOS!!

Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista pic.twitter.com/ahhpyjGusz — Ibai (@IbaiLlanos) November 5, 2020

