Comenzaron los Juegos Olímpicos 2024, el evento deportivo más esperado e importante del año. Uno de los deportes más particulares de esta edición es el Surf ya que es el único que no se disputará en París (Francia), ciudad en la cual se está llevando a cabo el campeonato.

El deporte incluido al programa olímpico en los Juegos de Tokio 2020 que se mantendrá en París 2024 no se disputa en esta oportunidad en Francia ya que el país europeo no tiene salida al mar. Aunque lo atravieza el Río Sena, no hay un lugar donde se pueda realizar dicho deporte.

En esta oportunidad, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió que el Surf se haga exclusivamente en Tahití, a más de 15.000 kilómetros de Francia. Se llevarán a cabo durante cuatro jornadas en una ventana de 10 días: desde el 27 de julio hasta el 8 de agosto inclusive.

Es importante mencionar que en este deporte, los surfistas realizan maniobras y trucos sobre una ola que son puntuados por cinco jueces en función de la variedad, el tipo y la dificultad de los trucos. Los atletas también son juzgados por su velocidad, potencia y fluidez.

El Surf de los Juegos Olímpicos París 2024 se disputa en Tahití.

¿Por qué el Surf de los Juegos Olímpicos París 2024 se disputan en Tahití?

Los Juegos Olímpicos compartieron en su portal web el motivo por el cual el COI eligió que el Surf de 2024 se dispute en Tahití. “La decisión de albergar el surf en Tehaupo’o refleja la ambición de París 2024 de expandir los Juegos por toda Francia. Brinda la oportunidad de involucrar a territorios franceses de ultramar y a sus comunidades en los Juegos Olímpicos -por primera vez en la historia- mientras que refleja el rico y diverso patrimonio de este país”, expresa el comunicado.

Historia Olímpica del Surf

En la década de 1920, los aficionados al surf, entre ellos el tres veces campeón olímpico de natación en estilo libre y nativo de Hawai, Duke Kahanamoku, empezaron a realizar una campaña para que este deporte se incluyera en el programa olímpico. Sin embargo, el surf pudo formar parte del programa muchos años después, cuando fue incluido en los Juegos de Tokio 2020.

Está confirmado que en este 2024 se mantendrá el deporte. Será en el legendario sitio de surf Teahupo’o, en Tahití, el cual ha sido seleccionado como la sede de la competición de surf.