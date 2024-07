Fue una imagen que recorrió el mundo del fútbol. Ahí estaba él, un jugador que lo ganó todo como lo es Lionel Messi no pudo contener las lágrimas al tener que salir lesionado en la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. Ya se confirmó la gravedad de su lesión e Inter Miami tomó una primera decisión al respecto.

¡A los hechos! Las condiciones de las canchas en la Copa América fue una de las grandes polémicas del torneo continental y las consecuencias las vivió Messi en carne propia. Transcurría el minuto 35 del partido contra Colombia cuando Leo intentó apoyar el pie derecho, pero se le dobló de tal manera que las muestras de dolor fueron inevitables.

Lionel Messi se quedó por varios minutos tendido en la cancha, algo que no es normal. Era grave lo que le había pasado y se iba a confirmar con el parte médico de Inter Miami. El ’10’ argentino tuvo salir al minuto 21 del segundo tiempo en la final de la Copa América 2024 que Argentina terminaría ganándole a Colombia por un gol a cero.

Al capitán de la Selección Argentina le hicieron la respectiva resonancia magnética y se confirmó la gravedad de la lesión que tiene. “Tras una valoración médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión de ligamentos en su tobillo derecho. La disponibilidad del capitán vendrá determinada por las evaluaciones periódicas y el avance de su recuperación”, fue el comunicado oficial de Inter Miami.

El tobillo de Messi tras lesionarse en la Copa América. (Foto: Imago)

Messi decidió quedarse en Estados Unidos y no viajar a Argentina con el título de la Copa América para empezar a recuperarse. Las primeras imágenes del ’10’ argentino tras lesionarse se vieron con una bota protectora en el tobillo derecho durante la victoria de Inter Miami contra Toronto FC del 17 de julio. Luego de esto, llegó la primera decisión del equipo norteamericano.

La primera decisión de Inter Miami con Messi tras la lesión de Leo

En vísperas a lo que será el MLS All-Star Game 2024, del próximo miércoles 24 de julio a las 20:00 ET (21:00 ARG), Inter Miami tomó la decisión que el jugador argentino no dispute este partido de exhibición. “Leo Messi se perderá el Juego de las Estrellas por una lesión en el tobillo, mientras que Luis Suárez, que recientemente regresó de la selección tras más de 40 días alejado del club, se perderá el Juego de las Estrellas por unas molestias en la rodilla, y su disponibilidad para el partido de la Leagues Cup (vs. Puebla) del sábado se evaluará en función de su proceso de recuperación diario”, fue el comunicado del equipo norteamericano.

Estrella de Liverpool explicó por qué Messi es el mejor jugador de la historia

“Lionel Messi es el mejor que jamás haya jugado este juego. Jugar contra él es una sensación diferente a la que he sentido con cualquier otra persona. Siempre estás en alerta roja cuando el balón está cerca de él. Creo que es muy raro que un jugador pueda transmitir ese sentimiento a otros jugadores, así que por esa razón tengo que decir que es él. Para mí, creo que, en muchos, muchos aspectos del juego, él es probablemente el mejor en cada momento dado, casi puede hacer lo que quiera en un campo de fútbol y por esa razón es el mejor”, le dijo Trent Alexander-Arnold, estrella de Liverpool, al diario ‘The Mirror’.