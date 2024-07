Paolo Guerrero recibió el ultimátum de la Universidad César Vallejo: Si no terminará retirado

La Universidad César Vallejo sabe bien que tienen que hacer las cosas de forma inteligente para no caer en una lucha legal con Paolo Guerrero. Por eso están obrando como mandan los cánones de lo que obligan los asesores en esta lucha contractual. El delantero nacional está gestionando su salida del club natural de Trujillo, pero primero deberá pagar lo que se conoce como rescisión. Para eso, hay que llegar a un punto medio, o acuerdo que le sirvan a las dos partes. Por eso vamos a replicar lo que dice el mandamás vallejiano.

¿Cuál es la posición de la Universidad César Vallejo sobre Paolo Guerrero?

El presidente del club norteño, Richard Acuña expuso lo que está pasando ahora mismo con el delantero nacional. Lo más pronto posible deben llegar a un término medio que termine beneficiando a todos, y así dar por terminado el famoso contrato: “En las próximas horas espero nos pongamos de acuerdo. Hay predisposición de parte del club. Sabemos muy bien del interés del jugador de querer salir de la institución, entendemos”.

Para Richard Acuña no hay un ensañamiento para con Paolo Guerrero, solamente es hacer cumplir ciertos reglamentos internos. Los cuales han sido firmados en un contrato: “Estamos en esa etapa de apertura en todo momento, así que esperemos que en los próximos días pueda haber sorpresas que beneficien a ambas partes. Lo único que estamos diciendo es que no queremos salir afectados económicamente respecto a los contratos que tenemos con los auspiciadores”.

Es más, la afirmación por parte del actual presidente del conjunto trujillano ,es que no se debe hablar tanto del jugador, si no, pensar en un macro donde el club está por encima de todos los intérpretes en esta ecuación deportiva: “Hay problemas más importantes que el tema Paolo Guerrero. El club no se llama Paolo Guerrero, se llama César Vallejo. Está entrenando todos los días en la tarde. (Sobre el monto) Eso es algo privado, muchas gracias”.

Paolo Guerrero jugando ene la Universidad César Vallejo. (Foto: Liga 1).

¿Cuánto debe pagarle Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo?

Todo esto podría ser tomado como una certeza absoluta, desde el monto que tiene que pagar Paolo Guerrero para irse de la Universidad César Vallejo. Aquel pago estaría bordeando el medio millón de dólares según fuentes cercanas a la institución educativa deportiva. Una vez que se abone esa oportunidad económica, podríamos decir que el goleador de la Selección Peruana estará completamente libre de todo pendiente. Pero si eso no pasa, habrían problemas.

¿Paolo Guerrero podría retirarse del fútbol este año?

Esta redacción pudo conocer que Paolo Guerrero no verá un solo minuto más en el primer equipo de la Universidad César Vallejo. Hasta el último día de su contrato estaría sometido a un régimen estricto deportivo, después de faltarle el respeto al entrenador de turno; Guillermo Salas, y sus compañeros del equipo, por no querer entrar ante Alianza Lima. Ante todo esto, es quedarse congelado durante los próximos meses, y después anunciar que fue todo en su vida como profesional. Esa opción se activaría si no hay mayores respuestas a la negociación de salida. Complicado.

Son fechas claves para saber cuál será el futuro de Paolo Guerrero, desde ya sabemos que Alianza Lima lo quiere contratar, pero eso dependerá de cómo le vaya en las siguientes fechas. Si se logra desligar de la Universidad César Vallejo, y encuentra la opción de ser el gran refuerzo para esta temporada. Para hacer dupla con Hernán Barcos, Cecilio Waterman, entre otros atacantes del equipo del pueblo. Veremos cómo acaba esta novela.