La selección uruguaya de rugby, conocida como Los Teros en Seven, debutó contra Fiji en los Juegos Olímpicos 2024 y el resultado no fue el esperado: cayeron 40-12 en el Stade de France. Ahora buscarán reponerse contra Francia, el país local del campeonato.

Francia recibe a Uruguay por el Grupo C Fecha 2 de Rugby 7 en el Estadio Stade de France en la ciudad de Saint-Denis este miércoles 24 de Julio de 2024 a las 15:00 hs (horario de Uruguay). Pasan de ronda a los cuartos de final de la competencia los dos primeros y el mejor tercero.

Hasta este momento Los Teros tienen un solo punto luego de la derrota ante Fiji y deberán ganar ante Francia para tener grandes chances de pasar de ronda. Si no consiguen el resultado, aún contarán con algunas posibilidades de terminar como mejores terceros en caso de que logren un triunfo en la última fecha frente a Estados Unidos.

Es importante mencionar que Estados Unidos enfrentará a Uruguay por el Grupo C en la Fecha 3 de Rugby 7 en el Estadio Stade de France en la ciudad de Saint-Denis este jueves 25 de Julio de 2024 a las 10:00 hs. La FINAL del torneo se disputará el 27 de este mes.

Los Teros cayeron en el primer partido.

Grupos de Rugby 7s en los Juegos Olímpicos 2024

Zona A : Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y Japón .

: . Zona B: Argentina, Kenia, Australia y Zamoa.

Zona C: Francia, Fiji, Estados Unidos y Uruguay.

Así es la formación de Los Teros