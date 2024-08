Alexander Sorloth llegó al Atlético de Madrid gracias a su gran desempeño en la temporada 2023/2024, en la que registró 23 goles con la camiseta del Villarreal. De esa manera, se ubicó segundo en la tabla de goleadores de LaLiga, a tan solo uno del líder que fue Artem Dovbyk del Girona (en este mercado de pases fue transferido a la Roma).

Esta posibilidad también lo ayuda a compartir plantel, en el presente, con otros grandes futbolista como Antoine Griezmann, Julián Álvarez (quien al igual que el noruego arribó al Colchonero en este mes de agosto), Rodrigo De Paul, César Azpilicueta, Koke Resurrección, José María Giménez, Jan Oblak y Samuel Lino, entre otros.

Al respecto, Alexander Sorloth, en lo que fue su presentación este jueves 15 de agosto en el Estadio Metropolitano comentó: “Me encanta jugar con buenos jugadores, es una de las razones por las que quería venir al Atlético de Madrid, poder rodearme de buenos jugadores que pudieran darme buenos pases y aquí los hay”.

Por otro lado, Sorloth remarcó que no tiene un mínimo de tanto a convertir en esta temporada, aunque sabe que el conjunto que dirige Diego Simeone espera que pueda cumplir con su cuota goleadora: “No me he puesto un objetivo para marcar goles, lo primero es ayudar al equipo y después ya vendrán los goles y asistencias”.

Alexander Sorloth junto a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Para cerrar, no olvidó el clima que se vive en el recinto rojiblanco: ”Muy buenos momentos en este estadio, marqué mi primer gol en la liga, me encantó el ambiente. Es un estadio perfecto para jugar, los aficionados hacen mucho ruido y apoyan mucho. No puedo esperar para jugar en este estadio”.

Por el momento, el Atlético de Madrid confirmó tres refuerzos

El Atlético de Madrid aseguró tres incorporaciones en este mercado de transferencias. Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Julián Álvarez. No obstante, se encuentra en conversaciones para seguir sumando alternativas, como con Conor Gallagher y con Sofyan Amrabat. La idea del Cholo es añadir una variante en el mediocampo.