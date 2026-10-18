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Alineaciones de Real Madrid y Sevilla por la LaLiga: formaciones probables

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga
Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 3-3 con Levante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y Sevilla

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

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Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Arouna Sangante, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Chidera Ejuke, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Bajas y ausentes de Real Madrid y Sevilla

Real Madrid:

  • Ferland Mendy (lesión)
  • Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 4 fechas)

Sevilla:

  • Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Real Madrid y Sevilla: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
  • Historial: 68 cruces — Real Madrid ganó 47, Sevilla ganó 15 y empataron 6
  • Último antecedente: 17/05/2026: Sevilla 0-1 Real Madrid
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. Barcelona, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Sevilla: vs. Osasuna, lunes 26 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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