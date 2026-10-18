Alineaciones de Real Madrid y Sevilla por la LaLiga: formaciones probables

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 3-3 con Levante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y Sevilla

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Arouna Sangante, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Chidera Ejuke, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Bajas y ausentes de Real Madrid y Sevilla

Real Madrid:

Ferland Mendy (lesión)

Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 4 fechas)

Sevilla:

Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Real Madrid y Sevilla: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España

13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Santiago Bernabeu

Estadio Santiago Bernabeu Historial: 68 cruces — Real Madrid ganó 47, Sevilla ganó 15 y empataron 6

68 cruces — Real Madrid ganó 47, Sevilla ganó 15 y empataron 6 Último antecedente: 17/05/2026: Sevilla 0-1 Real Madrid

17/05/2026: Sevilla 0-1 Real Madrid Próximo partido de Real Madrid: vs. Barcelona, domingo 25 de octubre

vs. Barcelona, domingo 25 de octubre Próximo partido de Sevilla: vs. Osasuna, lunes 26 de octubre