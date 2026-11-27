Atlético Nacional ya piensa en la planificación de la siguiente temporada y ya cerraron su primer refuerzo para el 2027.

Atlético Nacional no quiere esperar al final de la temporada para planificar el próximo año. Mientras disputa el título de la Liga BetPlay-II de 2026, el conjunto verdolaga ya trabaja en la conformación de su plantilla para 2027, y ya tiene su primer refuerzo.

El periodista Eduardo Luis reveló en el programa ‘La FM Más Fútbol’ que el equipo antioqueño tiene “muy adelantada” la contratación del delantero Jefry Zapata, una de las figuras de Once Caldas durante la presente temporada.

El atacante de 26 años registra 14 goles y tres asistencias en 2026, números que lo convirtieron en titular indiscutido y en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto de Manizales y top de los goleadores de la Liga BetPlay.

La necesidad de incorporar atacantes también responde a los inconvenientes que tuvo el equipo durante el año. Marlos Moreno pasó gran parte de la temporada lesionado, mientras que ‘Chicho’ Arango también sufrió problemas físicos. A esto se suma la posibilidad de que Kevin Parra salga del club.

Zapata inició su carrera profesional en Fortaleza, luego pasó tres temporadas en Cúcuta Deportivo y finalmente llegó a Once Caldas, donde consiguió consolidarse. Si se concreta la operación, el delantero se convertiría en el primer refuerzo de Atlético Nacional confirmado.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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