La Selección de Ecuador tiene rival definido para los 16vos de final del Mundial 2026, clasificando con suspenso como mejor tercero.

La Selección de Ecuador tuvo una irregular fase de grupos del Mundial sub 17, aún así lograron clasificar como uno de los mejores terceros. Ahora desde Qatar confirman quién será el rival de la ‘Mini Tri’ en el torneo de selecciones juveniles.

Ecuador enfrentará a Grecia por los 16vos de final del Mundial sub 17, Grecia por su parte clasificó primera en su grupo con 9 puntos, pleno de victorias contra Panamá, Qatar y Egipto.

Ecuador jugará contra Grecia a las 01h30am (horario de Ecuador) del día martes, el resto de cruces también quedaron ya definidos. La Tri enfrentaría al ganador de la llave entre Australia y Senegal.

Resultados de Ecuador en el grupo B del Mundial sub 17

• Ecuador 1 – 0 Nueva Caledonia (Fecha 1)

• Ecuador 0 – 0 Uganda (Fecha 2, 22 de noviembre de 2026)

• Ecuador 2 – 3 Corea del Sur (Fecha 3, 25 de noviembre de 2026

¿Cuándo se jugarán los 16vos de final del Mundial sub 17 en Qatar?

Los 16avos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026 se jugarán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre de 2026. Cada jornada tendrá ocho partidos, con los horarios aún por definir.

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En resumen