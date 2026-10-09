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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Getafe, LaLiga
Barcelona vs. Getafe, LaLiga

El sábado 10 de octubre el Camp Nou recibe una visita que en el papel luce desbalanceada: el puntero de LaLiga contra un Getafe que pelea en la mitad de la tabla.

Barcelona quiere estirar la ventaja en la cima y mantener el ritmo goleador que mostró en las últimas fechas. Para Getafe el objetivo es otro: sumar puntos que lo alejen de la parte baja y hacerlo ante el líder, algo que le daría un envión anímico importante.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como único puntero con 21 puntos en siete partidos, una campaña que combina autoridad y gol. Viene de ganarle 3-1 a Sevilla de visitante y antes había goleado 7-2 a Santander en el Camp Nou, además de un 4-2 ante Levante. Los números hablan de un equipo que no afloja de local ni de visitante.

Getafe se ubica en la mitad de la tabla con 8 unidades y un andar irregular. Ganó su último partido 1-0 ante Málaga como local, pero antes había caído 0-1 contra Betis y empatado 1-1 con Deportivo. Un equipo que mezcla solidez en casa con dificultades cuando se exige un poco más.

El historial entre Barcelona y Getafe

La historia entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos ganó 32, Getafe apenas 4 y hubo 10 empates, con una diferencia de gol de 98 a 31. En los últimos diez cruces el equipo catalán ganó seis, hubo tres empates y Getafe no se llevó ninguno, con un 0-2 a su favor en la última visita a Madrid y un 3-0 en el Camp Nou en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Getafe vs. Barcelona0-2Primera División
21/09/2025Barcelona vs. Getafe3-0Primera División
18/01/2025Getafe vs. Barcelona1-1Primera División
25/09/2024Barcelona vs. Getafe1-0Primera División
24/02/2024Barcelona vs. Getafe4-0Primera División
13/08/2023Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
16/04/2023Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
22/01/2023Barcelona vs. Getafe1-0Primera División
15/05/2022Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
29/08/2021Barcelona vs. Getafe2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Málaga vs. EspanyolViernes 9 de octubre13:0016:0021:00
Rayo Vallecano vs. Athletic BilbaoSábado 10 de octubre06:0009:0014:00
Alavés vs. Atlético de MadridSábado 10 de octubre08:1511:1516:15
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Santander y Levante.
  • Getafe suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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