Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Camp Nou recibe una visita que en el papel luce desbalanceada: el puntero de LaLiga contra un Getafe que pelea en la mitad de la tabla.
Barcelona quiere estirar la ventaja en la cima y mantener el ritmo goleador que mostró en las últimas fechas. Para Getafe el objetivo es otro: sumar puntos que lo alejen de la parte baja y hacerlo ante el líder, algo que le daría un envión anímico importante.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega como único puntero con 21 puntos en siete partidos, una campaña que combina autoridad y gol. Viene de ganarle 3-1 a Sevilla de visitante y antes había goleado 7-2 a Santander en el Camp Nou, además de un 4-2 ante Levante. Los números hablan de un equipo que no afloja de local ni de visitante.
Getafe se ubica en la mitad de la tabla con 8 unidades y un andar irregular. Ganó su último partido 1-0 ante Málaga como local, pero antes había caído 0-1 contra Betis y empatado 1-1 con Deportivo. Un equipo que mezcla solidez en casa con dificultades cuando se exige un poco más.
El historial entre Barcelona y Getafe
La historia entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos ganó 32, Getafe apenas 4 y hubo 10 empates, con una diferencia de gol de 98 a 31. En los últimos diez cruces el equipo catalán ganó seis, hubo tres empates y Getafe no se llevó ninguno, con un 0-2 a su favor en la última visita a Madrid y un 3-0 en el Camp Nou en 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Getafe vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|21/09/2025
|Barcelona vs. Getafe
|3-0
|Primera División
|18/01/2025
|Getafe vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
|25/09/2024
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/02/2024
|Barcelona vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|13/08/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|16/04/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|22/01/2023
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|15/05/2022
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|29/08/2021
|Barcelona vs. Getafe
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Espanyol
|Viernes 9 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|Sábado 10 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Alavés vs. Atlético de Madrid
|Sábado 10 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Elche vs. Celta
|Domingo 11 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Osasuna
|Domingo 11 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Santander y Levante.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.