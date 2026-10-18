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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga
Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Real Madrid ganó 4-3 como visitante ante Roma en la fecha anterior. Real Madrid está 4° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Villarreal.

En su último compromiso, Sevilla empató 3-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 5° con 14 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Villa.

El historial entre Real Madrid y Sevilla

Real Madrid y Sevilla se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 47 triunfos de Real Madrid, 15 de Sevilla y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Sevilla vs. Real Madrid0-1Primera División
20/12/2025Real Madrid vs. Sevilla2-0Primera División
18/05/2025Sevilla vs. Real Madrid0-2Primera División
22/12/2024Real Madrid vs. Sevilla4-2Primera División
25/02/2024Real Madrid vs. Sevilla1-0Primera División
21/10/2023Sevilla vs. Real Madrid1-1Primera División
27/05/2023Sevilla vs. Real Madrid1-2Primera División
22/10/2022Real Madrid vs. Sevilla3-1Primera División
17/04/2022Sevilla vs. Real Madrid2-3Primera División
28/11/2021Real Madrid vs. Sevilla2-1Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 21 de octubre12:0015:0020:00

En síntesis

  • Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Madrid suma 18 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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