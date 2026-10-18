Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid ganó 4-3 como visitante ante Roma en la fecha anterior. Real Madrid está 4° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Villarreal.

En su último compromiso, Sevilla empató 3-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 5° con 14 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Villa.

El historial entre Real Madrid y Sevilla

Real Madrid y Sevilla se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 47 triunfos de Real Madrid, 15 de Sevilla y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Sevilla vs. Real Madrid 0-1 Primera División 20/12/2025 Real Madrid vs. Sevilla 2-0 Primera División 18/05/2025 Sevilla vs. Real Madrid 0-2 Primera División 22/12/2024 Real Madrid vs. Sevilla 4-2 Primera División 25/02/2024 Real Madrid vs. Sevilla 1-0 Primera División 21/10/2023 Sevilla vs. Real Madrid 1-1 Primera División 27/05/2023 Sevilla vs. Real Madrid 1-2 Primera División 22/10/2022 Real Madrid vs. Sevilla 3-1 Primera División 17/04/2022 Sevilla vs. Real Madrid 2-3 Primera División 28/11/2021 Real Madrid vs. Sevilla 2-1 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 21 de octubre 12:00 15:00 20:00

En síntesis