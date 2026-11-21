Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis cuatro puntos arriba en la tabla y con mejor andar reciente, mientras el Sevilla busca recortar distancias en su propia casa.
No hay título en juego pero sí orgullo de ciudad, y una victoria puede acomodar a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega golpeado en resultados aunque no tan mal ubicado: sexto con 18 puntos, viene de empatar sin goles ante Alavés después de perder con Getafe. El local necesita ganar para no quedar descolgado de la zona alta y hacer valer la localía en el Pizjuán.
El Betis atraviesa un buen momento salvo por el tropiezo europeo ante el Dortmund. En Liga no pierde: goleadas por 3-2 ante Navalcarnero y 2-0 frente al Elche lo tienen cuarto con 26 unidades, ocho más que su rival de este sábado. Llega como el equipo en mejor forma de los dos.
El historial entre Sevilla y Betis
El historial es amplio y favorece al Sevilla, que ganó 27 de los 62 duelos disputados por 13 del Betis, con 22 empates de por medio. En goles también manda el Sevilla, 89 contra 59.
En los enfrentamientos más recientes la cosa está pareja: desde 2022 hubo de todo, con un 2-2 como último resultado y antes una victoria del Betis por 2-0 jugando de visitante en el Pizjuán. El clásico no tiene un dueño claro en el presente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Betis vs. Sevilla
|2-2
|Primera División
|30/11/2025
|Sevilla vs. Betis
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Betis vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|06/10/2024
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Primera División
|28/04/2024
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|12/11/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-1
|Primera División
|03/08/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|21/05/2023
|Sevilla vs. Betis
|0-0
|Primera División
|06/11/2022
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|27/02/2022
|Sevilla vs. Betis
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Alavés vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 21 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|Sábado 21 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Madrid vs. Celta
|Sábado 21 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Villarreal
|Domingo 22 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|Domingo 22 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Málaga
|Domingo 22 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|Domingo 22 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Levante vs. Elche
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 18 puntos en el torneo.
- Betis suma 26 puntos en el torneo.