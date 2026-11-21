Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis cuatro puntos arriba en la tabla y con mejor andar reciente, mientras el Sevilla busca recortar distancias en su propia casa.

No hay título en juego pero sí orgullo de ciudad, y una victoria puede acomodar a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla llega golpeado en resultados aunque no tan mal ubicado: sexto con 18 puntos, viene de empatar sin goles ante Alavés después de perder con Getafe. El local necesita ganar para no quedar descolgado de la zona alta y hacer valer la localía en el Pizjuán.

El Betis atraviesa un buen momento salvo por el tropiezo europeo ante el Dortmund. En Liga no pierde: goleadas por 3-2 ante Navalcarnero y 2-0 frente al Elche lo tienen cuarto con 26 unidades, ocho más que su rival de este sábado. Llega como el equipo en mejor forma de los dos.

El historial entre Sevilla y Betis

El historial es amplio y favorece al Sevilla, que ganó 27 de los 62 duelos disputados por 13 del Betis, con 22 empates de por medio. En goles también manda el Sevilla, 89 contra 59.

En los enfrentamientos más recientes la cosa está pareja: desde 2022 hubo de todo, con un 2-2 como último resultado y antes una victoria del Betis por 2-0 jugando de visitante en el Pizjuán. El clásico no tiene un dueño claro en el presente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Betis vs. Sevilla 2-2 Primera División 30/11/2025 Sevilla vs. Betis 0-2 Primera División 30/03/2025 Betis vs. Sevilla 2-1 Primera División 06/10/2024 Sevilla vs. Betis 1-0 Primera División 28/04/2024 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 12/11/2023 Sevilla vs. Betis 1-1 Primera División 03/08/2023 Sevilla vs. Betis 1-0 Club Friendlies 21/05/2023 Sevilla vs. Betis 0-0 Primera División 06/11/2022 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 27/02/2022 Sevilla vs. Betis 2-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Deportivo La Coruña Sábado 21 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Valencia Sábado 21 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Real Madrid vs. Celta Sábado 21 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Sevilla suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Betis suma 26 puntos en el torneo.