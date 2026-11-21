Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-0 a Elche y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sevilla y Betis

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo, Youssouf Fofana, Isaac Romero, Lucien Agoumé, Rubén Vargas, Lucas Stassin, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

Bajas y ausentes de Sevilla y Betis

Sevilla:

Miguel Sierra (lesión)

José Ángel Carmona (ausencia)

Gerard Fernández Castellano Peque (lesión isquiotibial)

Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular)

Betis:

Daniel Ceballos (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

José Antonio Morante (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Fran García (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de julio de 2021)

Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Sevilla y Betis: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan

Estadio Ramón Sanchez Pizjuan Historial: 62 cruces — Sevilla ganó 27, Betis ganó 13 y empataron 22

62 cruces — Sevilla ganó 27, Betis ganó 13 y empataron 22 Último antecedente: 01/03/2026: Betis 2-2 Sevilla

01/03/2026: Betis 2-2 Sevilla Próximo partido de Sevilla: vs. Real Sociedad, domingo 29 de noviembre

vs. Real Sociedad, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Betis: vs. Rayo Vallecano, sábado 28 de noviembre