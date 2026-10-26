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Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Osasuna por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla vs. Osasuna, LaLiga
Sevilla vs. Osasuna, LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan.

Sevilla llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Sevilla perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid en la fecha anterior. Sevilla está 6° en la tabla con 14 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Levante.

En su último compromiso, Osasuna ganó 2-0 como local ante Santander. El conjunto marcha 12° con 11 puntos. Antes perdió 2-5 como visitante ante Betis.

El historial entre Sevilla y Osasuna

Sevilla y Osasuna se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 22 triunfos de Sevilla, 17 de Osasuna y 14 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Osasuna vs. Sevilla2-1Primera División
08/11/2025Sevilla vs. Osasuna1-0Primera División
24/04/2025Osasuna vs. Sevilla1-0Primera División
02/12/2024Sevilla vs. Osasuna1-1Primera División
28/01/2024Sevilla vs. Osasuna1-1Primera División
23/09/2023Osasuna vs. Sevilla0-0Primera División
26/02/2023Sevilla vs. Osasuna2-3Primera División
25/01/2023Osasuna vs. Sevilla2-1Copa del Rey
12/08/2022Osasuna vs. Sevilla2-1Primera División
05/02/2022Osasuna vs. Sevilla0-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 16:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 13:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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