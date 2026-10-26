Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Osasuna por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan.
Sevilla llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Sevilla perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid en la fecha anterior. Sevilla está 6° en la tabla con 14 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Levante.
En su último compromiso, Osasuna ganó 2-0 como local ante Santander. El conjunto marcha 12° con 11 puntos. Antes perdió 2-5 como visitante ante Betis.
El historial entre Sevilla y Osasuna
Sevilla y Osasuna se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 22 triunfos de Sevilla, 17 de Osasuna y 14 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|08/11/2025
|Sevilla vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/04/2025
|Osasuna vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|02/12/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|28/01/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|23/09/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|26/02/2023
|Sevilla vs. Osasuna
|2-3
|Primera División
|25/01/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Copa del Rey
|12/08/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|05/02/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 16:00 hs
- Estados Unidos (PT): 13:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.