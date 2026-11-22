Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de empatar 1-1 con Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Osasuna y Málaga
Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Diego Rico, Jon Moncayola, Moi Gómez, Lucas Torró, Rubén García, Ante Budimir, Raúl Moro. DT: Jagoba Arrasate.
Málaga (4-2-3-1): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, José Salinas, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Pablo Martínez, David Larrubia, Adrián Niño, Joaquín Muñoz. DT: Juan Francisco Funes.
Bajas y ausentes de Osasuna y Málaga
Osasuna:
- Diego Rico Salguero (ausencia)
- Asier Bonel (lesión en la ingle)
Málaga:
- Aarón Ochoa (lesión de meniscos)
- Rafita Garrido (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Moussa Diarra (lesión muscular)
- Adam Aznou (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Osasuna y Málaga: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Estadio El Sadar
- Historial: 32 cruces — Osasuna ganó 7, Málaga ganó 12 y empataron 13
- Último antecedente: 11/03/2019: Málaga 1-2 Osasuna
- Próximo partido de Osasuna: vs. Valencia, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Málaga: vs. Athletic Bilbao, sábado 28 de noviembre