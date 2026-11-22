Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una racha floja de local y tiene enfrente a un rival que sufre mucho más de lo que su historia reciente hacía pensar. El Málaga llega como último de la tabla y con apenas 5 puntos en 12 fechas.

No es un partido entre iguales en lo que va del campeonato, y eso se nota en cada número. Osasuna pelea por salir de la mitad baja mientras el Málaga necesita puntos urgentes para no despegarse todavía más del resto.

La actualidad de ambos equipos

A Osasuna se le escapó el triunfo en la última fecha, cuando empató 1-1 de local ante Athletic después de caer como visitante frente al Deportivo. Antes había goleado 6-0 afuera contra el Calatayud, así que el equipo alterna partidos de mucha efectividad con otros donde le cuesta cerrarlos. Está 16° con 12 puntos, una posición que no lo deja tranquilo pero tampoco lo mete en zona de alarma total.

El Málaga llega golpeado. Perdió sus últimos dos compromisos de liga, el más reciente 1-2 de local frente al Santander, y antes había caído también como visitante ante el Betis. El único alivio fue el 3-0 que le sacó al Alcázar, aunque no alcanzó para cambiar el fondo de la tabla: el equipo es último con apenas 5 unidades en 12 juegos, lejos del resto del pelotón.

El historial entre Osasuna y Málaga

El historial entre ambos tiene más de tres décadas de cruces y favorece claramente al Málaga, que ganó 12 de los 32 duelos contra 7 de Osasuna, con 13 empates de por medio. En goles también manda el Málaga, 49 contra 35, una diferencia que se explica en partidos con marcadores abiertos como el 3-3 de 2013 o el 0-2 de 2014.

Los enfrentamientos más recientes muestran paridad: hay triunfos de visitante, empates ajustados y hasta un 1-1 como local reciente para cada lado, señal de que históricamente ninguno se impuso con comodidad en el Sadar ni fuera de él.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/03/2019 Málaga vs. Osasuna 1-2 Segunda División 03/11/2018 Osasuna vs. Málaga 2-1 Segunda División 27/01/2017 Osasuna vs. Málaga 1-1 Primera División 19/08/2016 Málaga vs. Osasuna 1-1 Primera División 10/03/2014 Osasuna vs. Málaga 0-2 Primera División 17/12/2013 Osasuna vs. Málaga 1-1 Copa del Rey 08/12/2013 Málaga vs. Osasuna 3-3 Copa del Rey 04/10/2013 Málaga vs. Osasuna 0-1 Primera División 13/04/2013 Málaga vs. Osasuna 1-0 Primera División 17/11/2012 Osasuna vs. Málaga 0-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Osasuna suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Málaga suma 5 puntos en el torneo.