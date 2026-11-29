Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita cortar la mala racha que lo tiene pegado al descenso, y lo que viene haciendo de visitante no termina de reflejarse en Mestalla. Osasuna, en cambio, llega con la tranquilidad de haber sumado de local en su última salida y puede complicarle aún más el panorama al local.

Son 12 puntos los que separan a estos equipos en la tabla y el partido pinta cerrado para un Valencia que no puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de la zona baja.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia llega golpeado por la derrota ante Real Madrid, aunque después se repuso con una goleada y un triunfo ajustado que le dieron algo de aire. Está 17° con apenas 12 puntos en 13 fechos, una posición que obliga a no relajarse en ningún partido de acá en adelante.

Osasuna, por su parte, tiene 15 unidades y ocupa el puesto 14, con una levísima ventaja que le permite jugar con algo más de calma. Viene de ganarle a Málaga como local y antes había sacado un empate ante Athletic, señal de que no pierde con facilidad cuando juega en su cancha.

El historial entre Valencia y Osasuna

El historial es claramente favorable al Valencia, que se impuso en 25 de los 48 enfrentamientos frente a los 10 triunfos de Osasuna, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también marca la superioridad local a lo largo de los años, con 73 goles convertidos contra 40 recibidos.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: de los últimos diez duelos hubo triunfos para ambos lados y hasta un empate 3-3. La última vez que se vieron las caras, en marzo de 2026, el Valencia ganó 1-0.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/08/2025 Osasuna vs. Valencia 1-0 Primera División 02/03/2025 Osasuna vs. Valencia 3-3 Primera División 24/09/2024 Valencia vs. Osasuna 0-0 Primera División 15/04/2024 Osasuna vs. Valencia 0-1 Primera División 27/08/2023 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 11/03/2023 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 07/10/2022 Osasuna vs. Valencia 1-2 Primera División 16/04/2022 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 12/09/2021 Osasuna vs. Valencia 1-4 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Deportivo La Coruña vs. Barcelona Domingo 29 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Villarreal Domingo 29 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Sociedad vs. Sevilla Domingo 29 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Espanyol vs. Getafe Lunes 30 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Valencia suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Osasuna suma 15 puntos en el torneo.