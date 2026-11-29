Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita cortar la mala racha que lo tiene pegado al descenso, y lo que viene haciendo de visitante no termina de reflejarse en Mestalla. Osasuna, en cambio, llega con la tranquilidad de haber sumado de local en su última salida y puede complicarle aún más el panorama al local.
Son 12 puntos los que separan a estos equipos en la tabla y el partido pinta cerrado para un Valencia que no puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de la zona baja.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia llega golpeado por la derrota ante Real Madrid, aunque después se repuso con una goleada y un triunfo ajustado que le dieron algo de aire. Está 17° con apenas 12 puntos en 13 fechos, una posición que obliga a no relajarse en ningún partido de acá en adelante.
Osasuna, por su parte, tiene 15 unidades y ocupa el puesto 14, con una levísima ventaja que le permite jugar con algo más de calma. Viene de ganarle a Málaga como local y antes había sacado un empate ante Athletic, señal de que no pierde con facilidad cuando juega en su cancha.
El historial entre Valencia y Osasuna
El historial es claramente favorable al Valencia, que se impuso en 25 de los 48 enfrentamientos frente a los 10 triunfos de Osasuna, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también marca la superioridad local a lo largo de los años, con 73 goles convertidos contra 40 recibidos.
En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: de los últimos diez duelos hubo triunfos para ambos lados y hasta un empate 3-3. La última vez que se vieron las caras, en marzo de 2026, el Valencia ganó 1-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/08/2025
|Osasuna vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/03/2025
|Osasuna vs. Valencia
|3-3
|Primera División
|24/09/2024
|Valencia vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|15/04/2024
|Osasuna vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|27/08/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|11/03/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|07/10/2022
|Osasuna vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|16/04/2022
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|12/09/2021
|Osasuna vs. Valencia
|1-4
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Villarreal
|Domingo 29 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 12 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 15 puntos en el torneo.