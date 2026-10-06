Ex asistente de Luis De La Fuente afirmó que otro jugador del Barcelona está al nivel de Lamine Yamal

Un ex asistente de Luis De La Fuente compara a otro jugador del Barcelona con Lamine Yamal. Es una de las revelaciones de la temporada.

Lamine Yamal es sin duda uno de los mejores jugadores de esta temporada. También uno de los máximos candidatos al Balón de Oro. Pero incluso en tiempos de bonanza para la selección española, un exasistente de Luis De La Fuente afirma que su nivel no es inalcanzable para el resto. Comparó a otro futbolista con el zurdo que ya tiene la 10 del equipo culé.

Todo se dio a lo largo de las últimas horas en las declaraciones de Santi Denia. El español y entrenador de la selección sub-21 conoce de primera mano el desarrollo de Lamine Yamal. Durante muchos años fue asistente de Luis De La Fuente en las categorías menores de La Roja. Elogió por todo lo alto la figura de Anthony Gordon, de Inglaterra.

“¿Gordon? ¡Qué jugador!… ¡Qué futbolista, Dios mío! Está al mismo nivel que… no sé, iba a decir Lamine. Joven, atrevido, en el uno contra uno, rápido… Y qué gran trabajo ha hecho el fútbol inglés formando jugadores como él”, analizaba el seleccionador a la espera del encuentro de esta noche en territorio británico.

Será después de que Gordon e Inglaterra vencieran en su compromiso como visitante con una victoria por 7 a 0. En este, el jugador inglés anotó el tercer tanto de su equipo y asistió a Jude Bellingham en el segundo gol de la jornada. Para Denia se trata de uno de los mejores ejemplos para entender el crecimiento de los Tres Leones en el panorama de selecciones. No es casualidad que se encuentre bajo su análisis al nivel de Lamine Yamal.

Gordon, vital en un Barcelona que vuela en España: GETTY

“Inglaterra es muy, muy buena; está a un paso de la final del Mundial. Defiendo mucho a la Federación Inglesa, está entre las dos o tres mejores selecciones del mundo, siempre ahí. La Federación lo vio, invirtió, y los animo a que sigan haciéndolo: en jugadores jóvenes y en la formación de técnicos”, más reflexiones de Denia sobre el ex del Newcastle.

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Gordon, de las dudas a las certezas

Su fichaje generó todo tipo de cuestionamientos alrededor de la inversión realizada. Pagaron más de 70 millones de euros por un futbolista que a lo largo de la última temporada apenas había podido convertir 6 goles en la Premier League. Si bien de momento solo suma cuatro asistencias, su nivel a los 25 años lo convierte en una de las mejores caras del torneo.

Gordon vive una Fecha FIFA absolutamente impresionante. No solamente marcó en los partidos disputados, sino que a su asistencia se le suma un rendimiento pletórico que ha ido de la mano con titularidades y sin mayores problemas físicos. Un exasistente de Luis De La Fuente afirma que se encuentra al nivel de quien para muchos será el próximo Balón de Oro el próximo 26 de octubre.

Datos claves

Santi Denia afirmó que el inglés Anthony Gordon está al nivel de Lamine Yamal .

afirmó que el inglés está al nivel de . Anthony Gordon anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de Inglaterra .

anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de . Lamine Yamal figura entre los candidatos al Balón de Oro entregado el 26 de octubre.