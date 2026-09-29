¿Le alcanza a Lamine Yamal? Así le fue en el Balón de Oro a los ganadores de los 10 últimos Mundiales

Se han cerrado oficialmente las votaciones para elegir al Balón de Oro del año 2026. Lamine Yamal es uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio individual que será entregado el próximo 26 de octubre en la ciudad de Londres. Su triunfo en la Copa del Mundo de la mano de España es una de sus principales cartas para intentar buscar el galardón. Durante las últimas 10 ediciones del gran torneo de naciones de la FIFA se ha podido ver una tendencia en relación a cómo afecta este al mayor premio individual de este deporte.

Los números avisan a Lamine Yamal. Solamente en cuatro de los últimos diez Mundiales, el Balón de Oro terminaría siendo entregado a un futbolista campeón del mundo. Ocurrió por última vez en el 2006 y de la mano de Fabio Cannavaro con Italia. Cabe remarcar que en aquella edición todo apuntaba a un triunfo de Zinedine Zidane antes de aquel cabezazo a Marco Materazzi que cambiaría todo el devenir de la final de Berlín.

Las últimas diez Copas del Mundo nos devuelven hasta 1990. En aquella edición Alemania se quedó con el título de manera colectiva y Lothar Matthäus sería Balón de Oro meses después. En 1994 Brasil no repitió el éxito vivido en Estados Unidos en la gran gala gracias al premio que le fue entregado al delantero búlgaro Hristo Stoichkov. Por Francia 98 hubo alegrías tanto para los galos como por supuesto para un Zinedine Zidane que terminaría levantando el premio. Es seguramente la candidatura más similar con la cual puede compararse Lamine Yamal.

En Corea y Japón 2002, Brasil y Ronaldo Nazário serían los ganadores de ambos trofeos. En el 2006 llegaría el caso de Fabio Cannavaro y en el 2010 Lionel Andrés Messi vencería meses después de que España se coronase campeona del mundo en Sudáfrica. Cristiano Ronaldo en el 2014 mientras Alemania festejaba el título de campeón del mundo o Luka Modrić en Rusia 2018 tras perder la final con Francia son otros casos a tener en cuenta a la hora de prever qué puede ocurrir con la joya de la selección española y del Barcelona dentro de algunas semanas.

Cannavaro, último que ganó Mundial y Balón de Oro: GETTY

“Siendo completamente sincero, no es solo este año cuando he estado a nivel de Balón de Oro, sino desde hace más tiempo. Todo el mundo lo sabe; saben que soy diferencial”, ha declarado Lamine Yamal en estas semanas previas a la entrega del premio y donde ha defendido su candidatura frente a diferentes medios de comunicación. Es para muchos el gran candidato junto a Harry Kane, Rodri, Kylian Mbappé y Michael Olise.

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Qatar 2022, un caso aparte

No solamente al tratarse de la única Copa del Mundo que ha sido entregada después de la gala del Balón de Oro. Recordemos que en aquel año Karim Benzema sería elegido mejor futbolista del planeta tras una tremenda temporada con el Real Madrid, pero el trofeo terminaría siendo entregado a la selección argentina tras su victoria ante Francia. En el 2023 Messi se quedaría con el galardón individual prácticamente gracias a este triunfo. Solamente cuatro de los últimos 10 Mundiales han entregado el Balón de Oro a un vencedor del gran torneo colectivo de la FIFA.

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero Lamine Yamal y España esperan por una gala que podría darle su tercer Balón de Oro. El último futbolista ibérico en ganarlo fue Rodri Hernández en el 2024. Antes de esto y a mediados del siglo XX lo hizo Luis Suárez, mítico delantero que comparte nombre y apellido con el goleador de Uruguay.

Datos claves

Lamine Yamal es candidato al Balón de Oro 2026 tras ganar la Copa del Mundo .

es candidato al tras ganar la . Solo 4 campeones ganaron el Balón de Oro en los últimos 10 Mundiales .

en los últimos 10 . Fabio Cannavaro fue en 2006 el último en ganar el Mundial y el galardón.