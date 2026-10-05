A menos de un mes del Balón de Oro 2026, Messi tercero y Yamal segundo: La predicción de los expertos

La predicción que agita el planeta fútbol. Descubre quién lidera la carrera al Balón de Oro 2026 en un podio con Lamine Yamal y Lionel Messi.

La cuenta regresiva para conocer el ganador del Balón de Oro 2026 suena cada vez más fuerte y los expertos decidieron hacer una nueva predicción que tiene a Lionel Messi en la tercera posición y a Lamine Yamal en el segundo puesto. Entonces, ¿quién sería el ganador?

Siempre que hay una elección del Balón de Oro y es en un año de Mundial, lo que se haya hecho en la Copa del Mundo pesa y mucho. Mientras Messi registró ocho goles y cuatro asistencias, Yamal solo tuvo una anotación en el título de España.

¿Y el candidato que dan los expertos? Llegó hasta semifinales y aportó un total de seis goles y una asistencia para que su selección quedara en el tercer puesto. A nivel de clubes, ganó tres títulos (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) y ganó la Bota de Oro en Europa por los 36 goles que marcó en la liga local.

Messi tercero y Yamal segundo: La predicción de los expertos para el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal y Lionel Messi. (Foto: Getty)

Kalshi, según la inteligencia artificial ‘Gemini’, es la primera bolsa de mercados de predicción regulada por la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. A la hora de predecir quién ganará el Balón de Oro 2026, el 5 de octubre sacaron una actualización que tiene a Messi en el tercer puesto de los favoritos con una probabilidad del 5 por ciento para ser el ganador. En el segundo lugar está Lamine Yamal con un 45 por ciento y Harry Kane lidera la predicción con un 50%.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Cuando el calendario marque que es el lunes 26 de octubre, los ojos del mundo del fútbol estarán pendientes de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que inicia a las 15:00 ET (16:00 ARG) y se llevará a cabo por primera vez en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

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