Jugó con Messi en Barcelona y asegura que Lamine Yamal no hubiera sido titular en el mítico equipo de Guardiola

Un ex canterano al que Guardiola hizo debutar en Barcelona no duda. Considera que Lamine Yamal no hubiera sido indiscutido en el 2012.

Lamine Yamal es el presente y futuro del Barcelona. Para muchos se trata de la mayor irrupción en la historia del club desde la salida de Lionel Messi. Un excompañero de la Pulga en el mítico equipo de Pep Guardiola no duda en marcar que la actual joya de España hubiera sufrido para ser titular en aquel equipo que maravilló al mundo entre el verano del año 2008 y 2012.

Cristian Tello es tan canterano del club como Lamine Yamal o Messi. Debutó con Guardiola en las épocas del mejor Barcelona de la historia y con varios años de diferencia con el primer partido de la actual joya del conjunto culé en el 2023. Si bien elogia su talento, considera que en aquel entonces se hubiera encontrado con una competencia absolutamente feroz por minutos. Él mismo sufrió este tipo de exigencia.

“Titular no creo, habría tenido complicado llegar. Subir, yo creo que sí habría subido por el nivel que tiene y lo que está mostrando, pero habría sido complicado. Como te digo, estamos hablando de Alexis Sánchez, Pedrito, David Villa, Lionel Messi, Neymar... Son jugadores con los que, para cualquier jugador que suba de la cantera, es muy difícil hacerse un hueco en el primer equipo“, declaraciones de Tello con Sport. Entiende que el fútbol ha cambiado desde entonces.

Para Tello el éxito de Yamal responde a sus cualidades e igualmente al momento que vive el fútbol internacional. Señala que es cada vez más sencillo que jóvenes promesas lleguen al primer equipo por las necesidades de venta que tienen los clubes. Si a esto le sumamos el desarrollo tanto físico como mental que las canteras han tenido durante los últimos 15 años, todo se multiplica para poder ver más casos como el de Lamine. En su época era más difícil.

“Sí, era más atípico ver chicos tan jóvenes en esa época. Ahora mismo el primer equipo tiene muchísimos jugadores jóvenes, y por eso es más sencillo que irrumpan este tipo de jugadores. En nuestra época, al haber jugadores mucho más consolidados en Primera División, nuestra irrupción era más difícil. Por eso creo que tenía más valor: los jugadores que había en el primer equipo eran muy consagrados“, palabras de Tello para explicarse sobre el tema.

Tello, parte del mítico Barca de Messi-Guardiola: GETTY

Publicidad

El paso de Cristian Tello por el Barcelona duró 3 años. En estos el extremo disputó un total de 86 partidos y pudo anotar 20 goles. Todo ello para ganar un total de cuatro títulos locales: dos Supercopas de España, una Copa del Rey y la edición de la Liga con Guardiola en el club conforman su palmarés.

Guardiola no quiere comparaciones Yamal-Messi

“No voy a decir que es como Leo. Lo siento mucho pero Leo, para mí no habrá nadie, nadie, nadie en el mundo como el argentino, es imposible. Dejemos que haga su carrera y ya veremos si se le puede comparar con el más grande… Está en el mejor lugar para crecer”, algunas de las reflexiones de Guardiola sobre la joya de La Masia.

De momento Lamine supera en todos los sentidos los registros de Messi a los 19 años. En cuanto a títulos colectivos se refiere, apenas la Champions League se le resiste. Registra 57 goles y 51 asistencias con el Barcelona en 159 partidos, su balance en un fútbol de clubes al que ya le añadió la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Publicidad

Datos claves