La reacción de Messi a la propuesta del presidente de Conmebol para que juegue la Copa Libertadores

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dio para todo tipo de momentos. Uno de los que ha pasado más desapercibido incluye lo que podría ser el sueño de muchos. Hablamos de la propuesta de Alejandro Domínguez para ver al capitán del Inter Miami jugando las próximas ediciones de la Copa Libertadores. Esa fue la reacción del jugador de la MLS ante el pedido del presidente de la CONMEBOL.

“¿Me agarrás el desafío? Es lo único que le falta, después… Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores“, le decía Alejandro Domínguez a Messi ante la presencia de sus hijos y en los pasillos del Estadio Monumental. Todo ello después de una jornada con victoria por 3 a 0 sobre Benín. La reacción de la Pulga no se hizo esperar.

Los videos que recorren las redes sociales muestran que no pronunció ninguna palabra. Solamente se reía y sonreía mientras Alejandro Domínguez le pasaba la pelota al 10. No es ni mucho menos la primera vez que se habla sobre la posibilidad de que el excapitán de la Selección Argentina pueda disputar el torneo de clubes más importante del continente sudamericano.

La Copa Libertadores es seguramente lo único que le queda a Messi por jugar y ganar. A lo largo de su carrera ha sido protagonista en diferentes torneos internacionales, pero nunca la vida lo llevó a disfrutar la máxima competición de clubes del continente sudamericano. A corto plazo la ecuación ni mucho menos parece imposible.

No es la primera vez que Conmebol se mueve para ver a Messi en la Libertadores: GETTY

Propias voces dentro de la MLS e igualmente dentro de la CONMEBOL han hablado sobre la posibilidad de que equipos de la CONCACAF se sumen en las próximas ediciones del torneo. Podría ser por medio de invitaciones puntuales y donde el nombre del Inter Miami de Messi sería uno de los primeros a la hora de repartir este tipo de cupos. Por lo pronto la Pulga sonríe y espera por el devenir de una serie de negociaciones que sobrepasan incluso su propia figura.

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Inter Miami quiere jugar la Libertadores

“Yo aspiro a jugar en la Libertadores, creo que el campeón de la MLS al igual que el de la Liga MX deben participar en la Libertadores. Es una cuestión de CONCACAF con CONMEBOL. He tenido conversaciones con Alejandro Domínguez de la CONMEBOL y tanto él como yo compartimos que si se puede dar la participación del Inter Miami en la Libertadores sería buenísimo para la CONMEBOL, para la competencia y para nosotros. Obviamente hay temas de calendario”, comentaba no mucho tiempo atrás Jorge Mas desde el Inter Miami. Las charlas con los directivos de la CONCACAF están sobre la mesa.

Lo confirmó el propio empresario. La CONMEBOL y la CONCACAF estudian desde hace un tiempo la posibilidad de volver a reunirse en torneos de clubes a nivel internacional: “Con Víctor Montagliani de CONCACAF también tenemos que ver cosas de calendario, pero estamos en conversaciones y veremos. Pero sin ninguna duda tanto yo, como mis jugadores y el capitán de nuestro equipo, si se nos da la oportunidad de jugar en la Libertadores sería una cosa muy buena para el fútbol en nuestro hemisferio”.

Datos claves

Alejandro Domínguez invitó formalmente a Lionel Messi a disputar la Copa Libertadores .

invitó formalmente a a disputar la . Lionel Messi reaccionó con risas ante la propuesta en el Estadio Monumental .

reaccionó con risas ante la propuesta en el . Jorge Mas confirmó negociaciones para que Inter Miami juegue la Copa Libertadores.