Julián Álvarez no termina de arrancar en Atlético Madrid. Sus números en lo que vamos de temporada ponen el foco en saber si será titular ante Real Madrid.

Atlético de Madrid no pudo pasar del empate ante Rayo Vallecano y empieza a quedarse algo lejos en la lucha por LaLiga. El equipo de Diego Pablo Simeone y donde Julián Álvarez fue titular anoche, continúa sin encontrar la velocidad crucero pensando en pelear con gigantes como Barcelona o Real Madrid. Se pone el foco ahora mismo en el argentino pensando en el derbi que llegará a finales de semana.

Hablamos sin ningún tipo de duda de la mayor incorporación del verano para el Cholo. Julián Álvarez llegó con galones de estrella y para liderar el ataque de un equipo donde no termina de convertirse en la verdadera punta para Simeone. Lo que vamos de temporada el argentino ha disputado un total de 7 partidos con apenas un gol ante Valencia y de rebote. Los números y cambios de sistema en el equipo colchonero abren la duda pensando en saber si será titular o no el domingo ante el Real Madrid.

Y es que solamente Julián Álvarez ha disputado cuatro partidos como titular en lo que vamos de temporada. Por supuesto que el desgaste realizado a lo largo del verano en torneos como la Copa América o los Juegos Olímpicos pasa factura. Pero también lo hace la competencia por un lugar en el 11 de Simeone y el poder sumar la mayor cantidad de automatismos posibles en un equipo que se ha reestructurado para pelear de frente con los gigantes del torneo. De momento los números no engañan y hablan de solo un tanto en 7 partidos para una inversión de más de 75 millones de euros.

“Estamos convencidos de que los goles llegarán, el problema es cuando los delanteros no tienen situaciones. Julián en la izquierda nos dio una posibilidad más, entró muy Correa, entró muy bien José, Griezmann dio personalidad al equipo para estar en campo rival y tener dinamismo, Giuliano provocó cosas. Me quedo contento con el segundo tiempo”, defendía el propio Simeone en rueda de prensa a todo el ruido generado alrededor de la figura de Álvarez. No olvidemos que atlético tendrá partido entre semana frente al celta como visitante antes de recibir al eterno rival.

El travesaño evitó el gol de Julián Álvarez ante Rayo Vallecano: IMAGO

Hablar de Atlético de Madrid supone comentar la figura del último rival que ha podido derrotar a Real Madrid. Desde hace 12 meses que los merengues apenas han caído en dos ocasiones a nivel oficial y ambas han sido en el metropolitano que tendrán que visitar este domingo. Se especula en la prensa española con sede Julián Álvarez podrá finalmente ser titular o si Por otro lado Simeone apuesta por una delantera conformada con Antoine Griezmann y Alexander Sorloth. El único que parece inamovible hasta la fecha es el francés.

Los números de Julián Álvarez en lo que vamos de temporada

En total el argentino ha disputado 390 minutos. Solo pudo marcarle al Valencia y todavía no llegan asistencias en una campaña en la que de momento tampoco registra tarjetas amarillas. Apenas ante Rayo Vallecano pudo tener su primer encuentro completo en un equipo donde ya se espera por sus goles.

Los compañeros defienden a Julián Álvarez

“Tenemos que estar tranquilos porque sus goles van a llegar… es un gran jugador y cuando cumpla sus tiempos de adaptación será determinante”, son reflexiones puntuales de nombres que como coque o Ángel Correa ya han hablado en diversas ocasiones alrededor de la figura del argentino. Primero celta y luego Real Madrid, pruebas de fuego para un delantero que ayer con un remate en el travesaño rozó el gol en Vallecas.