Hasta hace no mucho tiempo se esperaba por ambos en el Santiago Bernabéu y ahora se abre el debate pensando en el futuro. Por Real Madrid empiezan a entender la realidad de un mercado de fichajes donde los jugadores mandan en todos los sentidos y donde cracks como Kylian Mbappé o Erling Haaland serán cada vez más difíciles de fichar. ¿Se viene un futuro sin ambos?

“El Real Madrid no va a hipotecar su futuro deportivo a la llegada de Haaland o Mbappé”, dictan desde MARCA alrededor de una política de fichajes donde ni el delantero del PSG o el del Manchester City han podido ser concretados hasta la fecha. La historia en cada caso la conocemos, más no hasta aquí la mirada del club sobre la posibilidad de incorporarlos en los próximos años.

MARCA entiende que la presencia de clubes estado en sus alrededores no facilitará nunca sus fichajes, así como que el proyecto de la entidad se encuentra por encima de cualquier nombre. ¿Gustan? Sí ¿A cualquier precio? No. La mirada del medio sobre lo que le llega desde Real Madrid, más que concluyente: “El club trabaja con un proyecto, y ahí entran los mejores, pero lo que no va a hacer es condicionar el futuro por ellos. Si aparecen en el horizonte y son posibles, adelante”.

Haaland y City, próximos en decidir

Mbappé será agente libre salvo giro de 180 grados hasta el mes de enero, por lo que para muchos los ojos pasan a manos de un Etihad donde el Androide tendrá una cláusula de recisión de 200 millones de euros desde el próximo 1 de julio del 2024. Se busca la renovación de Erling por Manchester, terminar con este tipo de apartados liberatorios y mejorar su ficha hasta convertirle en el mejor jugador de toda la Premier League. The Sun, responsable de dicha información.

Real Madrid no dejará de mirar a los Haaland o Mbappé, pero se aprende del pasado y de momento no hay intención de romper el molde para traerles al Bernabéu. La figura de ambos delanteros, más que presente en un conjunto Merengue donde por primera vez en la historia no habrá un jugador en la plantilla con la camiseta número 9 en la espalda.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.