Real Madrid elige el partido que define el futuro de Ancelotti y de posibles fichajes en enero

Son momentos de análisis puertas adentro de un Real Madrid donde solo Osasuna separa a los hombres de Carlo Ancelotti del parón de selecciones. La casa blanca empieza a sacar conclusiones tras la debacle ante AC Milán y con claros objetivos por delante. Hay un partido elegido para definir desde si hay cambios en el banquillo como posibles fichajes en enero. Vienen finales.

La temporada no marcha como era esperado. Se preveía un equipo dominador, con Kylian Mbappé como bandera y cabalgado sin rival tanto en España como Europa. No se ha estado cerca de esto, hay tiempo para corregir por supuesto y por ello se buscan soluciones. Medios como MARCA, AS y Relevo hablan de un Ancelotti que no peligra de momento, así como que lo que viene definirá si el crédito del italiano está o no terminado. Liverpool, el momento donde se tomarán decisiones.

Es el partido del año ahora mismo para Real Madrid. La casa blanca tiene dos victorias y dos derrotas en una Champions donde las estimaciones hablan de sumas cercanas a los 13 puntos para meterse en el playoff del 2025. Estar entre los 8 primeros y ahorrarse esta fase implica ganar las cuatro finales que le quedan por delante a un equipo que ahora mismo tiene mucho ruido a su alrededor. Liverpool definirá el crédito de Carletto y los duelos vs. Atalanta, Salzburgo y Brest, saber si se ficha o no en enero. No ocurre desde hace años.

Real Madrid no descarta ir al mercado. Gustan Trent Alexander Arnold y Alphonso Davies para 2025, pero en enero parecen imposibles. No solo porque habrá que poner grandes sumas por sus servicios, sino igualmente por que se encuentran en rivales directos en Europa que no van a desprenderse de un titular en pleno ecuador de la temporada. Castello Lukeba, defensor del RB Leipzig, es la gran apuesta de MARCA por estas fechas pensando en un fichaje que llegue en enero para la defensa de Ancelotti.

Castello Lukeba, el primer nombre apuntado como posible refuerzo de Real Madrid en enero: IMAGO

“La realidad es lo que se ve en el campo y nos falta algo. Hay que arreglarlo. La noche va a ser muy larga y es normal. Tenemos que pensar todos en cómo mejorar las cosas y encontrar otra vez la solidez que tuvimos mucho tiempo y nos está faltando ahora”, reflexionaba el italiano sobre una zona del campo donde se diagnostican los problemas. No olvidemos que ahora mismo pilares como David Alaba o Dani Carvajal no tienen fecha de regreso. No es un tema de calidad que falta, sino de cantidad para doblar los puestos.

Las finales de Ancelotti en Real Madrid

Repetimos que según las informaciones el italiano no corre peligro de momento. Osasuna (Local), Leganés (Visitante), Liverpool (V), Getafe (L), Athletic Club de Bilbao(V) , Girona (V) y Atalanta (V) van a definir muchas cosas. Es el camino a recorrer mientras se analiza que hacer en un inicio el 2025 donde no olvidemos que Real Madrid tendrá compromisos ya de Copa del Rey o Supercopa de España. El margen de error es mínimo para Ancelotti y el italiano deberá dar un paso al frente.

Los números de Real Madrid en esta temporada

De momento hablamos de un equipo que solo ha obtenido el 68% de los puntos en juego. Es el registro más bajo de un Real Madrid con Ancelotti al frente. 16 partidos, 10 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 32 goles a favor y 18 en contra, la data de un curso donde todavía no se llega a la velocidad crucero. La Supercopa de Europa, ya dentro de las vitrinas.

