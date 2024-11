¿Real Madrid encuentra culpable? 18 jugadores se han lesionado en 20 partidos

Un total de 12 jugadores del Real Madrid se han lesionado en los últimos 8 partidos. 18 es el total de piezas que Carlo Ancelotti ha perdido en lo que vamos de temporada durante alguna semana de la casa blanca. Se buscan responsables para una plaga de bajas con pocos precedentes en el Santiago Bernabéu. Apenas unos pocos nombres siguen sanos.

Para que nos hagamos una idea, a 29 de noviembre solo Antonio Rudiger, Fran García, Luka Modric o Endrick no han reportado lesiones para Real Madrid. Si bien es cierto que hay casos como los de Dani Carvajal o Eder Militao y donde una rotura de cruzados no justifica cualquier señalamiento puertas adentro del club, la aparición de desgarros y roturas musculares en los últimos choques genera preocupación en la casa blanca.

Por el Diario MARCA aseguran que el preparador físico Antonio Pintus es el gran punto de debate en estas fechas. Un gurú en la materia de preparación y que años atrás ha sido vital para ganar diversos torneos, pero que hasta la fecha no ha podido dar con la tecla para evitar una sangría de lesiones que obliga a Carlo Ancelotti a rearmar su once en cada jornada. Se habla de tensiones que quieren resolverse lo antes posible. No vale la excusa de un calendario que si bien se encuentra desatado, juega igual para entidades más sanas en este sentido como Liverpool, Barcelona o Bayern Múnich.

“El año pasado ya tuvimos este tipo de problemas. Hay que aguantar el momento. Hoy ha caído Camavinga y para el próximo partido ojalá puedan volver Tchouaméni o Rodrygo. Es un momento difícil, pero tenemos la experiencia del año pasado y ojalá pueda salir bien este año”, comentaba el propio entrenador del conjunto blanco tras la derrota en Liverpool donde Camavinga fue el último en caer. Otros nombres como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Brahim terminaron con molestias.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Militao, Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Jesús Vallejo, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Dani Ceballos, Bellingham, Brahim, Vinicius, Arda Guler, Rodrygo y Mbappé. Son los jugadores que con menos de la mitad de la temporada cumplida, ya han tenido lesiones en un Real Madrid que habrá que ver si enero mueve ficha para incorporar caras nuevas.

