Joao Félix tiene los días contados en el Atlético Madrid y ahora solo falta afinar los detalles de su salida al Barcelona. El delantero portugués que llegó como gran refuerzo para los ‘colchoneros’ se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza y su presencia ya genera efectos negativos en el equipo.

Así lo dejó entrever Diego Simeone quien se hartó de las constantes preguntas sobre el portugués. A tal punto que hasta confirmó que no será parte del equipo que jugará ante Real Betis.

“Deberían preguntarle a él si quiere seguir o no. Nosotros estamos entrenando y él también. No ha podido jugar por una lesión y porque no ha estado en condiciones óptimas. Ayer sufrió unas molestias y no será parte del equipo que jugará mañana. Pero a mí lo que me importa es el grupo y el equipo“, recalcó el ‘Cholo’ sobre la situación del delantero de 21 goles.

Por su parte, Fabrizio Romano fue más allá e hizo hincapié en que las relaciones están totalmente rotas. Por lo que el ex Chelsea vive sus últimos días en el ‘colchonero’. “Joao Félix está fuera de la plantilla del Atlético de Madrid a la espera de dejar. Es imposible que se quede. De ninguna manera“, expresó el periodista deportivo.

Romano a su vez indicó que solo hay un club que ha mostrado interés por fichar al delantero. Esto trata del Barcelona y donde Joan Laporta ya indicó que harán una arriesgada jugada para quedarse con la carta del portugués. Lo que se ejecutará sobre el final del mercado de pases para abatar el costo de su llegada.

¿Cuáles son los refuerzos del Atlético de Madrid durante este mercado?

Atlético de Madrid fichó durante este mercado a Javi Galán (Celta) y Santiago Mouriño (Racing Club de Montevideo). También llegaron en calidad de libres César Azpilicueta (Chelsea) y Caglar Söyüncü (Leicester), mientras que se terminó de pagar el fichaje definitivo de Antoine Griezmann (FC Barcelona). Por último, retornaron de sus respectivos préstamos Samuel Lino (Valencia), Rodrigo Riquelme (Girona), Borja Garcés (Tenerife) y Vitolo (Las Palmas).

¿Qué jugadores se fueron del Atlético de Madrid esta temporada?

Los Colchoneros, en tanto, transfirieron a Renan Lodi y Geoffrey Kondogbia (Marsella), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), además del cedido Matheus Cunha (Wolverhampton). Por su parte, Sergio Reguilón terminó su préstamo (Tottenham) y se fueron libres Matt Doherty (Wolverhampton) y Manu Sánchez (Celta). Y, finalmente, se fueron cedidos Santiago Mouriño, Germán Valera y Víctor Mollejo (Zaragoza), Giuliano Simeone (Alavés), Javi Serrano (Sturm Graz) y Carlos Martín (Mirandés).

¿Cuándo se juega el próximo partido del Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid inició la nueva temporada de LaLiga de España con una victoria ante Granada. Ahora, enfrenta este domingo 20 de agosto por la segunda fecha a Real Betis en el Benito Villamarín.

La formación de Atlético de Madrid versus Real Betis

Con la baja de Koke, Diego Simeone está obligado a cambiar para enfrentar a Real Betis. De esta manera, el once titular de Atlético de Madrid tendría a Oblak; Llorente, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco; De Paul, Witsel, Lemar; Griezmann y Morata.