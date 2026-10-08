Sacar a Mbappé del Real Madrid cuesta casi 400 millones de euros

Kylian Mbappé fue la gran noticia de las últimas horas en territorio francés. Daniel Riolo y RMC Sport abren por primera vez la puerta a una salida del delantero del Real Madrid. Los comportamientos tanto dentro como fuera del campo irían de la mano con un pensamiento general de su entorno que podríamos ver materializado en una salida del estadio Santiago Bernabéu. El mayor inconveniente para que esto se dé serán los costes de una operación que muy pocos pueden permitirse.

“No descartemos una salida de Mbappé (del Real Madrid) al final de la temporada… La vida privada de Mbappé ha cambiado (mantiene una relación con la actriz Ester Expósito) y tiene derecho a estar enamorado, pero ¿acaso desea otra cosa? El fútbol lo agota. No comprendo qué pretende hacer, ni esa actitud, ni ese distanciamiento de todos”, palabras de Riolo en RMC Sport. Todo ello sin tener en cuenta los costes de lo que supone comprar hoy a Kylian.

Las cifras son contundentes. Kylian Mbappé y el Real Madrid no separarán sus caminos por un traspaso menor a los 100 millones de euros. Solamente en caso de que el delantero francés mantuviese el sueldo que recibe en este momento en el estadio Santiago Bernabéu durante los próximos 5 años, quien quiera quedarse con sus goles tendrá que abonar cerca de 31 millones de euros por campaña. Solamente en estos dos ítems ya estamos hablando de una operación que debería ser amortizada alrededor de 255 millones de euros con el internacional de Francia.

Pero hay más. A lo largo de su carrera, Mbappé firmó dos primas de renovación o fichaje. La primera se dio con el Paris Saint-Germain por montos cercanos a los 180 millones de euros después de rechazar por segunda vez al Real Madrid. Con los blancos y tras salir de la capital francesa firmó otra por montos cercanos a los 100 millones de euros. El promedio de ambos pagos se queda en 140, una suma que el propio Kylian reparte con varios de los miembros de su entorno. ¿Cuántos clubes pueden pagar por todo lo que supone su fichaje cerca de 395 millones de euros? Hasta la poderosa Premier League parece estar por fuera en la mayoría de sus clubes de una operación que sería histórica en todos los sentidos.

Mbappé y Real Madrid están juntos, como mínimo, hasta 2029: GETTY

“Tras más de dos años, da la impresión de que Mbappé todavía no ha entendido cómo funcionan el Real Madrid y su entorno, ni qué comportamiento debe adoptar… Está muy mal asesorado”, marcan también desde Francia alrededor de los motivos que están empezando a generar fracturas entre el delantero y el club español. Si en 2027 la puerta a su salida se abre, alguien tendrá que bajar sus pretensiones para que la salida de Kylian no salga por un total de 395 millones de euros a pagar en 5 años.

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El futuro de Mbappé pronto será debatido en el Real Madrid

El delantero termina contrato con el Real Madrid en el año 2029. Una ecuación que hará que durante el primer semestre del año que viene se tenga que empezar a debatir alrededor de su futuro. Para la Casa Blanca sería un error en todos los sentidos repetir la ecuación que terminó con otros futbolistas como Vinicius a solamente meses de quedar como agente libre en la previa de la firma de su nuevo contrato.

Mbappé y el Real Madrid no han encajado de la mejor manera posible. No ganan títulos desde finales del año 2024 y no han podido consolidar ningún proyecto que los haya levantado de manera conjunta. En Francia ya se habla de un divorcio que veremos en qué termina. Son muy pocos los clubes que quieren o pueden permitirse los costes de un fichaje que tiene pocos precedentes en la historia del fútbol mundial.

Datos claves

RMC Sport reportó una posible salida de Kylian Mbappé del Real Madrid .

reportó una posible salida de del . El costo total de fichar a Kylian Mbappé alcanzaría los 395 millones de euros .

alcanzaría los . Kylian Mbappé mantiene contrato firmado con el Real Madrid hasta el año 2029.